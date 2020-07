Kommunalpolitik: Eine Million Euro vom EWE-Verband an Kommunen?

Friesland Frieslands Kreistag kommt am Mittwoch, 15. Juli, um 14.30 Uhr im Kursaal Horumersiel zur Sitzung zusammen. Themen sind ein Sachstand und das weitere Vorgehen beim Bau des neuen Kindergartens auf Wangerooge – der Insel-Rat hat dem Entwurf zugestimmt und für die Variante mit dem Walmdach votiert – und ein Antrag der Gruppe SPD/Grüne/FDP zur Verteilung von 1 Mio. Euro aus der Sonderausschüttung des EWE-Verbands an die Städte und Gemeinden.

Zudem hat das Oldenburgische Jugenderholungswerk einen Zuschuss zur Abdeckung der Einnahmeausfälle auf Wangerooge in Corona-Zeiten beantragt und es geht um die künftige Organisation der Schuldnerberatung in Friesland sowie um die Wahlordnung, Satzung und Geschäftsordnung des Jugendparlaments Friesland. Dort stehen in diesem Jahr Neuwahlen an. Noch läuft die Bewerbungsfrist für Jugendliche.

Die Kreistags-Sitzung ist öffentlich, zu Beginn ist eine Bürgerfragestunde angesetzt.