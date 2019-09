Friesland „Verlogene Politik“, „dumme Anträge“: Frieslands Grüne werfen der CDU-Fraktion im Kreistag vor, dass sie „ ohne politische Verantwortung – die ,Obergrünen‘ mimen“. Wie Grünen-Kreissprecher Gustav Zielke im Nachgang zur Abstimmung des Kreistags über den CDU-Antrag auf kostenlose Schulfahrkarten für Schüler aller Jahrgänge und Schulformen mitteilt, sei „beinahe nicht zu verstehen“, dass die CDU Fraktion den Antrag gestellt hat. „Denn die SPD regiert in Niedersachsen mit der CDU.“ In deren Koalitionsvereinbarung ist die Frage des kostenfreien Schülertransports aufgenommen.

„Und gerade bei so kleinen Schritten wie dem kostenfreien Schülerverkehr kann man schon viel richtig oder noch mehr falsch machen bei den langfristigen Zielen des Klimaschutzes“, glaubt Zielke: Er wirft der CDU vor, dass sie junge Menschen und ihre Familien veräppelt. „Denn in einer Region mit sehr wenig ÖPNV entscheiden sie sich für die Kosten des Individualverkehrs, denn das scheint derzeit noch die Lösung ihrer Mobilitätsprobleme in der nächsten Zukunft zu sein. Zudem wird diese Mobilität in unserer Region im Moment scheinbar die einzige funktionierende Lösung, mit der sie ihre Ausbildungsorte oder die Schulen erreichen.“

Zielke wirft der CDU vor, „dass sie schon seit zweieinhalb Jahren in Niedersachsen, seit mehr als 20 Jahren im Bundestag die Möglichkeit hätte, Entscheidungen in Richtung Klimaschutz zu stellen“. Doch stattdessen habe die CDU jahrzehntelang gegen alle Klimaschutzpolitik gekämpft und die Grünen als Spinner verunglimpft.

Wie berichtet, hatte die Mehrheitsgruppe im Kreistag aus SPD, Grünen und FDP den Antrag auf Fahrtkostenfreiheit für Schüler – und Auszubildende – in Friesland ab dem Schuljahr 2020/21 abgelehnt mit dem Hinweis darauf, dass dafür das Land zuständig sei. Es geht um gut 1,3 Millionen Euro, „die man nicht ohne Not“ ausgeben wolle, hatte Mehrheitsgruppen-Sprecherin Ulrike Schlieper das Nein begründet.