Friesland Gut 2 Millionen Euro höher fällt die Dividende des EWE-Verbands für Friesland in diesem Jahr aus: Durch den Verkauf von Anteilen an die französische Firma Ardian im Dezember kann EWE mehr an seine Verbandskommunen ausschütten.

Der Landkreis schwimmt ohnehin in Geld – anders als seine acht Städte und Gemeinden – und er steht im Wort, Haushaltsüberschüsse weiterzugeben; die von den acht Bürgermeistern geforderte Senkung der Kreisumlage auf 48 statt 50 Punkte hatte eine Mehrheit im Kreistag mit Verweis auf die Umverteilung der Überschüsse im Dezember abgelehnt.

Die Mehrheitsgruppe aus SPD, FDP und Grünen hat deshalb beantragt, von den 2 EWE-Millionen den Betriebskostenzuschuss des Kreises in diesem Jahr für die von den Städten und Gemeinden betriebenen Kindergärten um die Hälfte zu erhöhen – und zwar in Summe um 1 Million. Aktuell bezuschusst der Landkreis die Kindergärten in Friesland mit 1,8 Millionen Euro.

Gruppen-Sprecherin Ulrike Schlieper verweist darauf, dass sowohl der Bedarf an Krippenplätzen als auch die Nachfrage nach Kindergartenplätzen für das Kindergartenjahr 2020/21 deutlich steigen. Das führe dazu, dass in den Städten und Gemeinden nicht nur zusätzliche Kindergärten gebaut werden müssen, sondern dass auch die Betriebskosten deutlich steigen. „Da der Landkreis originär zuständig für die Kinderbetreuung ist der Landkreis natürlich auch in einer gewissen Mitverantwortung“, so Schlieper.