Friesland Die Bürgermeister der acht Städte und Gemeinden Frieslands fordern Kreisverwaltung und Kreistag Solidarität und Ausgewogenheit bei der Finanzierung der Aufgaben: Wie berichtet, hatten die Bürgermeister von Varel, Bockhorn, Zetel, Wangerooge, Wangerland, Jever, Schortens und Sande gemeinsam vor der Kreistagssitzung zum Haushaltsbeschluss 2018 eine echte Entlastung für Frieslands Kommunen gefordert.

„Eindeutige Schieflage“

Die Mehrheitsgruppe im Kreistag aus SPD, FDP und Grünen sowie Landrat Sven Ambrosy war auf die Bürgermeister nicht eingegangen und hatte eine Kreisumlage von 50 Prozentpunkten festgesetzt. Mit der Kreisumlage finanzieren die Städte und Gemeinden die Arbeit des Landkreises mit.

„Wir sehen in der jetzt beschlossenen Kreisumlagehöhe eine eindeutige Schieflage in der Finanzausstattung zwischen Landkreis sowie Städten und Gemeinden und richten den Appell an die Kreispolitik, nachzubessern und eine bedingungslose Senkung von mindestens drei Punkten zu beschließen“, teilte Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner als Sprecher der acht Bürgermeister mit.

„In den vergangenen Jahren haben die Städte und Gemeinden mit großer Solidarität die Kreispolitik im Bereich der Schulbausanierungen begleitet“, betont Wagner. Während der Landkreis allerdings fortlaufend seine Schulden auf aktuell rund 50 Millionen Euro hat senken können, habe der Schuldenstand der Städte und Gemeinden jetzt einen bedrohlichen Stand erreicht: Mehr als 67 Mio. Euro langfristige Verbindlichkeiten sind in den Städten und Gemeinden insgesamt aufgelaufen, berichtet Wagner.

Die Pro-Kopf-Verschuldung bei 100 000 Einwohnern auf gemeindlicher Ebene sei damit von 478 Euro 2011 auf 675 Euro 2016 – das sind plus 41 Prozent – gestiegen. „Grund dieser Schieflage ist der fehlende Überschuss in den Ergebnishaushalten, der für notwendige Investitionen erforderlich gewesen wäre“, erläutert Wagner. Fest stehe, dass die Kommunen für ihre notwendigen Investitionen größtenteils Kredite aufnehmen mussten, „der Landkreis zahlt seine Investitionen aus laufenden Überschüssen – und die stammt unter anderem aus der Kreisumlage“, so die Bürgermeister.

Notwendige Investitionen

„Unterm Strich erwarten wir eine gleich gelagerte Solidarität seitens der Kreispolitik, denn die sinnvollen Investitionen in Krippen, Feuerwehren, Straßen und Grundschulen stehen auf gemeindlicher Ebene an“, sagt Wagner.

Und auch das vom Landrat immer wieder vorgebrachte Argument, dass die Leistungen des Landkreises allen Bürgerinnen und Bürgern zuteilwerden und Geld sinnvoll ausgegeben werde, entbindet nach Ansicht der Bürgermeister „nicht vom Gebot der Solidarität und Ausgewogenheit“: „Erst recht nicht, wenn man berücksichtigt, dass es die Bürgerinnen und Bürger der Städte und Gemeinden sind, die durch Zahlung der Grund- und Gewerbesteuern den Grundstein für die Haushalte legen. Erst davon profitiert der Landkreis.“ Die Waage der Solidarität ist nicht mehr ausbalanciert; es ist Aufgabe und Pflicht der Bürgermeister, die Kommunalpolitik hierauf hinzuweisen.

Die Kritik der acht Bürgermeister Frieslands Die acht Bürgermeister weisen den Vorwurf, sie hätten nicht verhandeln wollen, zurück: Immer wieder haben sie das Thema Kreisumlage angesprochen. „Vom Landrat wurde angeführt, dass ihm die Mehrheitsgruppe im Zuge der letztjährigen Kreisumlagediskussion Verhandlungen untersagt habe.“ Auch ein Gespräch mit der Kreisrätin in Sachen Kita-Unterstützung sei ohne Reaktion geblieben. Sie kritisieren insbesondere zwei Beschlüsse des Kreistags: • Satzung zur Heranziehung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und nach dem Sozialgesetzbuch XII: Die Kreisverwaltung behält die zentrale Betreuung von Migranten in Jobcenter, Ausländerbehörde, Soziales und Senioren, Jugendamt/Schulamt bei. Die Bürgermeister sehen darin eine Fehlentscheidung an: Diese Aufgaben sollten bei den Städten und Gemeinden bürgernah untergebracht werden – die Erstanlaufstelle ist ohnehin das jeweilige Rathaus. „Besonders bedauerlich ist, dass die 2015 eingeführte Doppelstruktur aufrechterhalten bleibt. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten, die schlussendlich alle Bürger tragen müssen.“ • Kreisumlage: Die Bürgermeister sehen in der Kreisumlagehöhe von 50 Prozent eine eindeutige Schieflage in der Finanzausstattung zwischen Landkreis sowie Städten und Gemeinden. Sie fordern eine „bedingungslose Senkung von mindestens drei Punkten“. Als ungünstig sehen sie die Kopplung einer Entlastung der Städte und Gemeinden mit der Frage der Beitragsfreiheit in Kindergärten: Die von der Landesregierung avisierte Beitragsfreiheit werde lediglich die Kosten der Elternschaft mindern. „Eine Entlastung bei den Restkosten der Städte und Gemeinden wäre ein Wunder.“ Insofern plädieren die Bürgermeister weiter für eine bedingungslose Kreisumlagesenkung statt eines „goldenen Zügels“: „Der Landkreis ist gesetzlich dazu verpflichtet, nach Abwägung der Situation aller Kommunen die Kreisumlage jährlich festzusetzen.“