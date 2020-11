Neue Corona-Allgemeinverfügung in Friesland: Hier gilt ab Inzidenz von 50 Maskenpflicht

Friesland Der Landkreis Friesland hat, wie vergangene Woche bereits angekündigt, seine Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht neu aufgelegt: Darin sind erneut alle Straßen und Plätze samt Zeiten benannt, an denen ab sofort automatisch Maskenpflicht gilt – wenn der Inzidenzwert Frieslands über 50 steigt. Am Montag lag die Inzidenz bei 42,55 – noch gilt also keine zusätzliche Maskenpflicht auf offener Straße außer wie bisher auf den Wochenmärkten.

Wichtig dabei: Ab einer Inzidenz von 35 s o l l e n laut Allgemeinverfügung unter freiem Himmel Masken getragen werden – verpflichtend ist das nicht. Pflicht zum Maske-Tragen besteht erst ab dem Wert von 50. Der Landkreis richtet sich bei der Festlegung der aktuellen Inzidenz nach der Ampel des Landes Niedersachsen – die weist für Montag 43,6 aus. Begründet wird die Notwendigkeit der Allgemeinverfügung damit, dass die Festlegung der Orte mit Maskenpflicht erst bei Erreichen einer Inzidenz über 50 zu lange dauern würde. Die Liste der Straßen und Plätze mit Maskenpflicht sei mit den Bürgermeistern abgesprochen.

Der Unterschied zur letzten Allgemeinverfügung des Landkreises, die ab 4. November gegolten und am 7. November schon wieder kassiert worden war, ist der Inzidenzwert, ab der Maskenpflicht gilt: Damals hatte die Kreisverwaltung ab einer Inzidenz von 35 das Maske-Tragen zur Pflicht gemacht. Diesmal gilt die Maske ab einer Inzidenz von 50 verpflichtend.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Hier gilt ab einer Inzidenz von 50 die Maskenpflicht Der Landkreis Friesland legt in seiner neuen Allgemeinverfügung fest, dass

• ab einer Inzidenz von 35 Maske getragen werden soll

• ab einer Inzidenz von 50 das Masketragen Pflicht ist. Grundsätzlich gilt Maskenpflicht auf allen Wochenmärkten. Neu hinzugekommen sind alle Parkplätze des Einzel- und Großhandels – zum Beispiel Supermärkte und Baumärkte – zu den jeweiligen Öffnungszeiten. In den Städten und Gemeinden Frieslands sind auf folgenden Straßen und Plätzen Masken zu tragen: Wangerland (8 bis 20 Uhr):

• Hohenkirchen: Bismarckplatz, Fischelteich, Brücke Wangermeer, Wochenmarkt

• Hooksiel: Fußgängerzone Lange Straße, Wochenmarkt, Garten der Generationen, Alter Hafen, Skaterplatz

• Horumersiel: Goldstraße, Deichstraße, Dorfplatz

• Schillig: Schillighörn Wangerooge: aktuell keine Einschränkungen! Varel:

• Fußgängerzone in der Innenstadt einschließlich Schlossplatz (werktags von 9 bis 18 Uhr), Wochenmarkt am Neumarktplatz.

• Vareler Hafen (Straße Am Hafen einschließlich Fußweg zum Seglerheim (nur samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr)

• Dangast: Von der Straße „An der Rennweide“ vom Kurhaus bis zum Weltnaturerbeportal (nur samstags und sonntags von 13 bis 18Uhr). Bockhorn: Donnerstags 14 bis 18 Uhr auf dem Wochenmarkt (Marktplatz). Zetel: Während der Wochenmärkte

• am Dörpplatz, freitags 8 bis 12 Uhr

• Rondell am Hankenhof, donnerstags 8 bis 12 Uhr Jever:

• Wochenmarkt Kirchplatz

• Neue Straße, täglich 8 bis 20 Uhr

• Schlachtstraße, täglich 8 bis 20 Uhr Schortens: Auf dem Wochenmarkt donnerstags von 6.30 bis 12.30 Uhr Sande: Während der Wochenmärkte

• Karl-Marx-Platz in Cäciliengroden

• Marktplatz Sande

Corona-Ampel des Landes www.niedersachsen.de/coronavirus/inzidenz-ampel/