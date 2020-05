Neuer Dezernatsleiter: Volljurist verstärkt Frieslands Kreisspitze

Friesland Frieslands Kreisspitze hat sich mit einem erfahrenen Mann aus Celle verstärkt: Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung auf Vorschlag von Landrat Sven Ambrosy einstimmig beschlossen, dass Bernd Niebuhr am 1. Juni die neue Stelle als Leitung des Dezernats Recht und Ordnung in der Kreisverwaltung übernimmt.

Der Volljurist Bernd Niebuhr (53) wechselt vom Landkreis Celle, wo er als Dezernatsleiter für das Sozialamt, Gesundheitsamt und Jugendamt tätig war, als Kreisrat nach Jever. Hier wird er als Leiter des Dezernats Recht und Ordnung die Fachbereiche Recht, Ordnung und Gesundheitswesen verantworten. Zudem vertritt er den Landkreis im Zweckverband Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven, bei der Rettungsdienst Friesland gGmbH, bei der Kommunaler Rettungsdienst Friesland gGmbH und im Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser.

Niebuhr war zunächst mehrere Jahre Polizeibeamter in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, bevor er ab 1994 Rechtswissenschaften in Osnabrück studierte. 2002 startete er seine berufliche Laufbahn in der Verwaltung. Vor seiner Tätigkeit beim Landkreis Celle verantwortete er den Fachbereich Recht und Ordnung bei der Stadt Langenhagen und bringt somit ein breites Fachwissen in das Dezernat beim Landkreis Friesland ein, so der Landrat.

Ambrosy freut sich über den kompetenten Neuzugang: „Mit Bernd Niebuhr komplettiert ein sehr erfahrener Volljurist unser Führungsteam in dieser herausfordernden Zeit, in der gerade die Bereiche Recht, Ordnung und vor allem der öffentliche Gesundheitsdienst eine so wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Covid19 zum Schutz unserer Bevölkerung spielen.“

Niebuhr wurde in der Kreistagssitzung in Horumersiel im Beisein seiner Ehefrau und seiner beiden Söhne auf sein neues Amt verpflichtet.