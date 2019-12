Friesland Das Bemühen der friesländischen CDU um kostenlose Schülerbeförderung im Landkreis ist einen Schritt weiter: Der Landkreis will zum Schuljahreswechsel 2020/21 zumindest die Hälfte der Fahrtkosten für Jugendliche ab Klasse 10 übernehmen, und zwar unabhängig vom Einkommen der Eltern. Wie berichtet, ist dieser Kompromiss ein Ergebnis der Haushaltsklausur von SPD, Grünen und FDP im Kreistag.

Die Kostenübernahme von 50 Prozent der Schülersammelzeitkarten kostet den Kreis jährlich ca. 620 000 Euro und gilt für alle Schüler, die nach der zehnten Klasse für den Weg zur weiterführenden Schule öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Gleichwohl pochen nicht nur die Verwaltung, sondern alle Kreistagsfraktionen darauf, dass die Groko in Hannover die Kosten der Schülerbeförderung in voller Höhe übernimmt.

„Die Teillösung des Landkreises zur Schülerbeförderung kann nur ein erster Schritt sein“, kommentierte Axel Homfeldt (CDU) im Wirtschafts- und Finanzausschuss des Kreises. Mit der Entscheidung solle der Kreistag das Thema nicht zu den Akten legen. Im nun anstehenden Haushaltsbeschluss werde die CDU daher der Kreisverwaltung den Auftrag geben, weiter daran zu arbeiten, spätestens für den Haushalt 2021 die vollständige Kostenentlastung für Eltern und Kinder hinzubekommen. „Mit halben Lösungen können wir uns dauerhaft nicht zufriedengeben“, so der CDU-Sprecher.

Die SPD hat mit dem letzten Teil der CDU-Forderung Probleme: „Unser ei­gent­liches Drängen sollte sein, dass das Land die Verpflichtung übernimmt und nicht wir als Kreis“, so Bernd Pauluschke.

Maximilian Striegl vom CDU-Schularbeitskreis, der die kostenlose Schülerbeförderung für alle vorgeschlagen hat, ist zufrieden: „Unser Einsatz für kostenlose Schülerbeförderung scheint sich auszuzahlen. Es zeichnet sich eine Lösung ab“. Striegl zufolge entspricht das einer Entlastung für Jugendliche, Alleinerziehende bzw. Familien von monatlich rund 40 Euro. Er kündigte an, in der Kreistagssitzung am 18. Dezember abermals die entsprechende Petition mit rund 1300 Unterschriften zu übergeben.