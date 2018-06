Friesland „Eine Steißlage, aber das Kind ist schön“, kommentierte Axel Homfeldt (CDU) den 1,6 Millionen Euro schweren Brocken, auf den sich die Kreispolitik nach „schwerer Geburt“ geeinigt hat: Das „schöne Kind“, das am Montagabend im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwicklung und Finanzen das Licht der Welt erblickte, heißt Kita-Zuschuss.

Die einigermaßen glücklichen Eltern sind die Mehrheitsgruppe aus SPD/Grünen und FDP sowie die Gruppe MMW/Die Linke, die entsprechende Anträge formuliert hatten, die der CDU allerdings nicht konkret genug waren. Erst eine Sitzungsunterbrechung nach längerer Diskussion sorgte für klare Verhältnisse.

Mit dem Kita-Zuschuss von 1,6 Millionen Euro will der Landkreis Friesland künftig seine Städte und Gemeinden mit Beginn des neuen Kindergartenjahrs entlasten. Und das nicht nur einmalig: der Zuschuss zu den Betriebskosten der Kitas soll dauerhaft fließen. Ausschuss-Vorsitzender Bernd Pauluschke hatte zuvor betont, die Kommunen mit der Entscheidung des Landes zur Beitragsfreiheit bei den Kindergartengebühren nicht allein lassen zu wollen.

Ab 1. August, so der Beschluss, sollen Frieslands Kommunen für jeden besetzen Ganztagsplatz pro Jahr 700 Euro erhalten und für jeden besetzten Halbtagsplatz soll ein jährlicher Zuschuss von 350 Euro gezahlt werden. Dabei wird nicht unterschieden, ob das Kind einen Kindergarten oder eine Krippe besucht.

Der Zuschuss von 1,6 Millionen Euro ist dabei schon um 200 000 Euro höher angesetzt worden, als im Antrag der Mehrheitsgruppe ursprünglich gefordert. Auch in den Folgejahren sollen die 1,6 Millionen Euro „mindestens garantiert werden“, so die Formulierung in der Geburtsurkunde, sprich: im Beschlussvorschlag.

Dass die Kommunen das Geld gut gebrauchen können, zeigt ein Blick auf die Bautätigkeiten in den Städten und Gemeinden. Unter anderem in Schortens, aber auch in Jever und Sande wird zurzeit in den Ausbau der Krippen- und Kitaplätze investiert. Der Bedarf an Betreuung wächst.

Die Mehrheitsgruppe im Kreis hatte schon zur letzten Haushaltsberatung signalisiert, dass der Landkreis sich zusätzlich zur Senkung der Kreisumlage an den Betriebskosten der Kitas beteiligen sollte, hieß es in der Begründung. Ziel müsse sein, die Kommunen wegen der steigenden Kosten für eine qualifizierte Kinderbetreuung zu entlasten.