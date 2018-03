Friesland Die CDU-Fraktion im Kreistag Friesland fordert von der Kreisverwaltung eine ausführliche Aufgabenkritik: Bis zum Beginn der Haushaltsberatungen für 2019, spätestens aber am 1. Oktober 2018 soll der Landkreis darlegen, was seine Kernaufgaben sind und was er darüber hinaus wahrnimmt.

Einen entsprechenden Antrag bringt die CDU in den Kreistag ein. Dort muss sie allerdings um Mehrheiten ringen, berichteten am Freitag CDU-Kreisvorsitzende Christel Bartelmei und Kreistagsmitglied Thorsten Krettek. Um die Forderung zu verstärken, sollen die CDU-Fraktionen in den Stadt- und Gemeinderäten eine entsprechende Resolution einbringen

Neben der Auflistung aller Aufgaben, die der Landkreis wahrnimmt, soll er auch den Personalschlüssel und den finanziellen Aufwand in den vergangenen drei Jahren vorlegen.

Hintergrund des CDU-Vorstoßes ist die Forderung der Städte und Gemeinden nach einer deutlicheren Entlastung durch den Landkreis (die berichtete). Die Bürgermeister Frieslands hatten eine deutliche Senkung der Kreisumlage gefordert – denn während der Kreis Überschüsse erwirtschaftet, drehen die Städte und Gemeinden jeden Cent zweimal um.

„In den Haushaltsberatungen wurde deutlich, dass die Kommunen mehr Geld brauchen“, sagt Bartelmei. Der Kreis habe auf dieses Anliegen aber teils sehr scharf reagiert. Mit dem Antrag wolle man nun einen neuen Ansatz zur Diskussion bieten, sagt Krettek.

Der Kreis sei schließlich die Klammer um die Städte und Gemeinden und kein Selbstzweck, betont die Kreis-CDU in ihrem Antrag. Daher sei es für den Kreis und den Kreistag sinnvoll, sich selbst regelmäßig zu hinterfragen. „Dabei muss geprüft werden, ob die wahrgenommenen Aufgaben wirklich unabwendbar und weiterhin sinnvoll sind“, so Krettek. Auch über die Verteilung der Aufgaben zwischen Kreis und Kommunen müsse man nachdenken, sagte er.

Die Kreis-CDU hofft, dass die Gespräche zwischen den Kommunen und dem Kreis über die finanzielle Ausstattung versachlicht und auf eine solide Basis gestellt werden können. Zudem könnten Doppelstrukturen abgebaut und wichtige Aufgaben effizienter erledigt werden. Am Ende stünde dann idealerweise eine neue Partnerschaft.