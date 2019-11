Friesland Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag Friesland, Jens Damm, hat seinen Kreistagssitz zurückgegeben: „Ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass mich mein landwirtschaftlicher Betrieb so fordert, dass ich dem Mandat nicht mehr in dem Umfang gerecht werden kann, wie es notwendig ist“, sagt Damm. Seit 2011 war er Mitglied des Kreistags. Er habe mit Leib und Seele Politik für die Menschen in Friesland gemacht.

Kreisvorsitzende Christel Bartelmei bedauert diesen Schritt. Sie dankt ihm für sein langjähriges Engagement in der CDU: Zweimal war Jens Damm Landtagskandidat und langjähriges Mitglied im Landesvorstand Oldenburg. „Jens Damm hat sich immer mit vollen Einsatz eingebracht. Ich freue mich, dass wir trotzdem auch künftig auf seinen Rat zählen dürfen.“

Die Fraktions-Leitung übernimmt zunächst kommissarisch Heide Bastrop.