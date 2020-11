Radwegetest: Wie ist der Zustand der Radwege?

ADFC-Fahrradklimatest 2020

Am einfachsten ist die Teilnahme am Fahrradklimatest per Online-Fragebogen:

Insgesamt sind 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit zu beantworten – für jede Stadt oder Gemeinde werden die Radverkehrswege nach verschiedenen Kriterien bewertet. Eine der wichtigsten Fragen, nämlich die nach ausreichender Breite der Radwege – wird indes ausgespart. Und genau das ist einer der Kritikpunkte der Vielradler im Jeverland: Die innerörtlichen Geh- und Radwege lassen zügiges Vorankommen kaum zu, weil sie für die gemeinsame Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer zu schmal sind. Und außerorts gilt in der Regel dasselbe. Deshalb: Im Online-Fragebogen die Möglichkeit nutzen, eine selbst formulierte Bewertung der Radwege abzugeben.

fahrradklima-test.adfc.de