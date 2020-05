„Senioren helfen“: 300 Gutscheine

Friesland 7700 Euro sind seit Start der Aktion „Senioren helfen in der Krise“ aufs Spendenkonto eingegangen: „Was aus einer spontanen Idee zur Corona-Krise auf einem Waldspaziergang entstanden ist, das hätten wir uns niemals träumen lassen“, freuen sich die Initiatorinnen Traute Göbel und Marianne Werl. Mehr als 80 Menschen haben seit 6. April gespendet.

Mit dem Geld haben die beiden Mitglieder der Senioren-Union mehr als 300 Lebensmittel-Gutscheine bei jeweils ortsansässigen Supermärkten erworben und an die Tafeln in Jever, Schortens und Wangerland sowie an das Diakonische Werk in Varel und Sande übergeben. Zusätzlich wurden dringend benötigte Hygieneartikel gekauft und ebenfalls den Tafeln zur weiteren Verteilung gegeben.

„Da in dieser Corona-Krise jeder, der in finanzielle Not geraten ist, die Möglichkeit hat, zur Tafel zu gehen, sind wir der Meinung, dass das gespendete Geld dort gut aufgehoben ist“, sagt Traute Göbel. Die Spendenaktion wird nun in Kürze abgeschlossen werden.

„Wir möchten uns bei jedem einzelnen Spender und allen, die uns bei der Aktion unterstützt haben, von Herzen danken. Wir hoffen, dass denen, die die Zuwendungen erhalten haben, ein bisschen geholfen werden konnte.“