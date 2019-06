Friesland Endspurt beim Stadtradeln im Landkreis Friesland: Seit 1. Juni sind alle Friesländer aufgerufen, das Auto öfters stehen zu lassen und stattdessen aufs Rad umzusatteln. Noch bis Freitag, 21. Juni, nimmt der Landkreis an der Kampagne teil.

Die gefahrenen Kilometer werden gesammelt und fließen in die Stadt- und Gemeinde- sowie Landkreiswertung ein. Jever, Sande, Schortens, Wangerland und Zetel beteiligen sich.

Am Mittwoch, wenige Tage vor Schluss, stand der Kilometerzähler für Friesland auf 102 615 gefahrenen Kilometern.

Stadtradeln Die Kampagne Stadtradeln in Friesland läuft noch bis 21. Juni. Bis einschließlich diesem letzten Stadtradel-Tag können noch Teams gegründet werden oder Radler sich einem Team anschließen. Kilometer-Nachträge sind ebenfalls möglich, solange sie innerhalb des 21-tägigen Aktionszeitraums erradelt wurden. Noch bis 28. Juni können registrierte Teilnehmer ihre Kilometer nachtragen – danach sind keine Einträge mehr möglich. Der Landkreis hat drei Preise ausgelobt:

• für die meisten Kilometer einer Einzelperson gibt es eine Fahrradtasche

• 500 Euro gibt es für die radaktiveste Klasse an weiterführenden Schulen, gespendet von EWE

• 500 Euro gibt es für die Partei mit den meisten Mitglieder-Kilometern. Die Partei entscheidet selbst, an welche soziale Einrichtung das Geld gespendet wird. www.stadtradeln.de/landkreis-friesland/

79 Teams treten frieslandweit in die Pedale, das entspricht 525 aktiven Radfahrern. Noch bis Freitag können sich Radler beteiligen, sich online registrieren und ihre gefahrenen Kilometer eintragen.

Allen davon fahren bisher die Jeveraner: Stand Mittwochvormittag kamen sie auf 48 771 Kilometer. Die Radler in Schortens haben 19 186 Kilometer zum Gesamtergebnis beigetragen, die Wangerländer 16 356, Sande 11 294 und Zetel 6350; der Kilometerstand ändert sich aber noch täglich.

Inzwischen dürften aber auch die Kilometer der Sternfahrt aus Friesland zum Tag der Niedersachsen nach Wilhelmshaven am vergangenen Wochenende eingetragen sein. Wobei: Kaum jemand hatte Lust, per Rad zum Tag der Niedersachsen zu radeln...

Nun heißt es noch mal das Sommerwetter auszunutzen und bis Freitag, wo es geht, auf das Fahrrad umzusteigen und Kilometer zu sammeln.

Auch die Kommunalpolitiker beteiligen sich am Stadtradeln: In Jever sitzen von 241 Radlern 15 Politiker im Sattel, in Zetel treten 13 in die Pedale und sind damit bei insgesamt 46 teilnehmenden Radlern stark vertreten. In Sande sind 7 Kommunalpolitiker dabei – in der Gemeinde beteiligen sich insgesamt 79 Radler an der Kampagne.

Für den Landkreis Friesland sind 525 Radfahrer gemeldet, davon 45 Kommunalpolitiker.

In Schortens nehmen 109 Radler teil, davon aber nur 4 Kommunalpolitiker. Von den 44 Radlern im Wangerland sind 2 Kommunalpolitiker.

Bei den gefahrenen Kilometern pro Politiker in Abhängigkeit zur Beteiligungsquote ist Zetel mit 47,3 Kilometern besonders aktiv. Auch die Politik in Jever tritt mit 36,6 Kilometern pro Nase ordentlich in die Pedale.