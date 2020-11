Streit um Kita-Kosten in Friesland: Landrat schlägt 4 Millionen Euro weniger Umlage vor

Kosten der Kinderbetreuung

Kinderbetreuung ist originäre Aufgabe des Landkreises – allerdings nehmen seit 1994 nehmen die Städte und Gemeinden Frieslands diese Aufgabe wahr. Nur auf Wangerooge betreibt der Landkreis seit vergangenem Jahr (wieder) den Kindergarten.

1994 wurde zwischen Kreis und Kommunen vereinbart, dass die Kommunen für Betrieb und Ausbau der Kitas zuständig sind. Grund der Vereinbarung war der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab drei Jahren ab 1996.

Seit 2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab einem Jahr. Seit 2018 ist der Kindergartenplatz ab drei Jahren bis zu 8 Stunden Betreuungszeit kostenfrei.

Die Städte und Gemeinden haben in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Kindergärten und Krippen gebaut. Insgesamt finanzieren sie die Kinderbetreuung mit rund 25 Millionen Euro pro Jahr – der Landkreis beteiligt sich mit kleinen Summen als Entlastung: In diesem Jahr waren es 1,8 Millionen Euro plus 1 Million Sonderzahlung aus der EWE-Ausschüttung.