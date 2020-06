Wahlen: Als Teenager in lokaler Politik mitmischen

Friesland Friesland wählt im September ein neues Jugendparlament – der Ort, an dem die jungen Leute eigene Akzente setzen und Ziele für die Politik formulieren können. Und da kommt jetzt Ihr und kommen jetzt Sie ins Spiel, liebe 13- bis 21-Jährigen: Denn ohne Kandidaten kein Jugendparlament. Bis zum 4. Juli können sich alle, die für ihre Generation vor Ort etwas bewegen oder verändern wollen, bewerben.

Kandidieren dürfen alle, die vor Wahlbeginn am 7. September 2020 zwischen 13 und 21 Jahre alt sind, die seit mindestens drei Monaten in einer Stadt oder einer Gemeinde in Friesland gemeldet sind und 20 Unterstützerunterschriften von wahlberechtigten Jugendlichen zusammen bekommen.

Als Experten für ihre Lebenswelt und ihren Alltag haben die Jugendlichen im Jugendparlament Friesland die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen umzusetzen, Projekte zu verwirklichen und neue Kontakte zu knüpfen. „Die Jugendlichen bekommen neben ei­nem Einblick in die politische Arbeit im Landkreis Friesland auf ausdrücklichen Wunsch der Politiker auch die Möglichkeit, die Region aktiv mitzugestalten“, sagt die Kreisjugendpflegerin des Landkreises Friesland, Antonia Herzog.

Anna-Sophie Köster, gewähltes Mitglied des aktuellen Jugendparlaments, ist überzeugt: „Die neuen Jugendparlamentarier werden Friesland noch besser machen, weil sie zeigen, dass die Jugend hier etwas zu sagen hat.“ Auch Jantje Dirks, delegiertes Mitglied aus dem Wangerland, bestätigt dies: „Die Jugendlichen werden gehört und haben die Chance, in der Region wirklich etwas zu verändern.“

Auf der Webseite des Jugendparlaments und auch in den Sozialen Medien stellt das Jugendparlament Friesland seine Arbeit vor. Die Bewerbungsunterlagen und alle weiteren Infos für das Jugendparlament stehen ebenfalls auf der Webseite bereit.