Aparthotel am Middeldiek: Verwaltungsausschuss hat letztes Wort

Hooksiel Das kam unerwartet: Mit einer Mehrheit von SPD und Grünen hat der Wangerländer Bauausschuss den Antrag des Unternehmers Wolfgang Warkotz (Wildeshausen) auf Bauleitplanung für Hotel-Apartments am Middeldiek in Hooksiel abgelehnt. Nun steht eine weitere Abstimmung im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss an – in dem Gremium hat GfW aus CDU, UWW und Grünen eine Stimme Mehrheit.

Warkotz nannte die Entscheidung einen Fehler – er will die weitere Entwicklung abwarten und es dann erneut versuchen. Seine Planungen sehen am Middeldiek 16 Ferienvillen ähnlich wie an der Neckarstraße mit 94 Apartments vor, die als Hotel betrieben werden sollen, weil von der Politik keine weiteren Ferienwohnungen in Hooksiel gewünscht seien.

Holger Ulfers begründete die Ablehnung seiner Fraktion mit dem Flächenverbrauch und dem exponentiellen Wachstum in Hooksiel – „ein Projekt jagt das nächste…. und für wessen Bedarf sollen die Wohnungen sein?“ Zudem führte er an, dass die Hooksieler den Bauboom unter anderem an der Neckarstraße und am Hallenwellenbad ablehnen. Deshalb sieht die SPD es als sinnvoll an, die Pläne zurückzustellen. Gegen die Pläne am Middeldiek macht auch die Wählergemeinschaft „Pro Wangerland“ Stimmung. Der Grüne Michael Rohrbeck lehnt die Baupläne grundsätzlich ab.

Die CDU will das Vorhaben dennoch ermöglichen – und wurde überstimmt.

Erstmals wurde die Sitzung online übertragen – so konnten Bürgerinnen und Bürger von Zuhause aus teilnehmen. Rund 50 schalteten sich zu, auch um Fragen zu stellen. Konkret wurde eine Hooksielerin: „Hooksiel ist ein Fischerdorf, aber der Charakter geht verloren bei neuen Bauten“, sagte sie.