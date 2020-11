Bürgerentscheid: Argumente fürs Gästehaus Hooksiel per Infobrief

Die Argumente der BI fürs Gästehaus

Mit einem erfolgreichen Bürgerbegehren und dem nun anstehenden Bürgerentscheid fordert die Bürgerinitiative Hooksiel den Erhalt des Gästehauses. Als Argumente führt die BI an:

• zur Anerkennung Hooksiels zum Nordseebad ist die Ausweisung eines Kurparks vorausgesetzt – dazu eigne sich am besten das Gelände am Gästehaus.

• Das Gästehaus samt Grundstück soll an eine Aktiengesellschaft verkauft werden, die die Fläche gewinnorientiert bebauen will. „Dabei geht es mit Sicherheit nicht um die künftige Entwicklung Hooksiels“, so die BI.

• Das Gästehaus wurde einst zur Stärkung der Tourismuswirtschaft in Hooksiel konzipiert: Mit einer ortsnahen Betreuung sollten auch die Hooksieler Campinggäste angesprochen werden und so eine positive Ausstrahlung auf das Gewere im Ortskern erreicht werden.

• Das Gästehaus wird/wurde als Dorfgemeinschaftshaus von zahlreichen Vereinen genutzt – dieser Bedarf besteht auch heute für die Jugendarbeit, Kita-Aktivitäten, Versammlungen und Treffen der Vereine, für Angebote zur Förderung der Gesundheit und Fitness.

• Tafelsilber in Form von Grundstücken und Gebäuden kann man bekanntlich nur einmal verkaufen.