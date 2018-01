Hooksiel Die von „Pro Hooksiel“ gestarteten Unterschriftensammlungen für ein Bürgerbegehren gegen die Bebauung des Gebiets an der Neckarstraße und gegen die Erweiterung der Schießanlage in Tammhausen sind gut angelaufen. Das berichtete Vorsitzender Dieter Schäfermeier jetzt in der ersten Mitgliederversammlung der im vergangenen Jahr gegründeten Wählergemeinschaft. Die Unterschriftslisten liegen weiterhin im Frischekiosk Dekena und in der Postfiliale Zimmerei Wolfgang Weets aus.

Schäfermeier gab zudem bekannt, dass die Zahl der Mitglieder mittlerweile auf 62 gestiegen ist – Tendenz steigend. „Das zeigt, dass die Arbeit des Vorstands für die Belange der Hooksieler auf Akzeptanz trifft“, sagte er.

Seit Gründung der Wählergruppe im Oktober hat der Vorstand Themengruppen gebildet, die sich intensiv mit den Problemstellen Hooksiels beschäftigen und an Lösungsvorschlägen und Konzepten arbeiten. Die Schwerpunkte – gemeinsam festgelegt von Mitgliedern und Vorstand – bilden die Gestaltung des Alten Hafens, Strandaufspülung, Teilnahme an öffentlichen Ratssitzungen, Situation am Südring und Radweg Bäderstraße.

Weiterhin sorgsam beobachten will Pro Hooksiel die Entwicklung im Freizeitgelände: „Der Bürgermeister hat sich ja dahingehend geäußert, dass kein Baum und kein Strauch gefällt oder gerodet wird, wir sind da eher skeptisch“, so Schäfermeier. Wie berichtet, herrschte im Rat Einigkeit, dass das Waldstück im Freizeitgelände West nicht angetastet werden soll.

Zum Thema Bebauung Neckarstraße mit Ferienhäusern will die Wählergemeinschaft ebenfalls eine Stellungnahme abgeben.