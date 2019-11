Horumersiel Er werde keine Festtags- und Sonntagsrede halten – „stattdessen will ich Ihnen etwas auf die Ohren geben“: Wangerlands katholischer Pfarrer Lars Bratke hat am Samstag bei der Feierstunde von Wangerlands CDU in Horumersiel zum 30. Jahrestag des Falls der Mauer Einblicke in sein Stück deutsch-deutscher Familiengeschichte gewährt.

Denn sein Vater Johannes Kurt hatte 1958 Republikflucht begangen. „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus – so lautete sein Credo. Er hatte mitwirken wollen an pazifistischem und gerechtem Sozialismus. Doch er wurde bitter enttäuscht“, sagte Bratke. So wuchs er auf mit „Verwandten hinterm Stacheldraht“: Onkel und Tante sowie Cousin und zwei Cousinen, die „Ostpakete“ an die Familie im Westen schickten. Dresdner Stollen und ein Blech-Vopo-Auto erfreuten damals den kleinen Lars.

Und dann fiel die Mauer am 9. November 1989 – und Bratke sah die Bilder im fernsehen und ihm liefen die Tränen die Wangen herab. „Ich war so sprachlos – ich wusste gar nichts mehr.“ „Mein Wunder bis heute ist: Was Kerzen und Gebete erreichen können.“

Doch was danach kam, dafür schämt er sich bis heute: „Für ihre friedvolle Revolution haben die Menschen im Osten Deutschlands Takko, Tchibo und McDonalds erhalten. Ich schäme mich für die westliche Arrogant, wenn ich meine Familie in Sachsen treffe.“

Denn statt einer echten Wiedervereinigung mit einer Verfassung für die Deutschen wurden die neuen Bundesländer einfach angeschlossen. „Am 3. Oktober 1990 sind 20 Millionen Menschen am Morgen in einem neuen Land aufgewacht und ihre Lebensläufe waren nichts mehr wert“, sagte Bratke. Und daher komme die große Wut, die sich heute in der Pegida-Bewegung und dem Zulauf der AfD entlädt, ist er sicher.

Und dennoch sei er heute froh und dankbar, dass er „Einigkeit und Recht und Freiheit“ singen darf – „mit kritischem Geist“, sagte Lars Bratke.

„Mit Mut im Herzen und Kerzen in der Hand – diesen Menschen haben wir die Wiedervereinigung zu verdanken“, betonte er.