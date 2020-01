Horumersiel „Wir sind die Generation, die noch etwas tun kann“: Umweltminister Olaf Lies (Sande) hat den Neujahrsempfang der Gemeinde Wangerland genutzt, um zu stärkerem Einsatz für den Klimaschutz aufzurufen. „Fairer Handel ist dabei ein wichtiger Baustein“, betonte er mit Blick auf die Auszeichnung der Gemeinde Wangerland als „Fairtrade-Gemeinde“. Und auch die Einführung der orangefarbenen Mehrwerttonne in Friesland sei ein wichtiger Schritt zu mehr Umweltschutz.

das plant der Landkreis fürs Wangerland Breitbandausbau: Die Breitband-Gesellschaft des Landkreises legt in diesem Jahr im Wangerland 54,4 Kilometer Glasfaserkabel in den Boden – damit sollten die weißen Flecken insbesondere entlang des Küstenstreifens geschlossen sein. Die Kosten: 5,64 Mio. Euro inklusive Schulen. Geplant ist Landrat Sven Ambrosy zufolge ebenfalls, ein Programm zur Beseitigung „grauer Flecken“ aufzulegen: Dabei geht es um Bereiche mit Internet-Anschlüssen bis maximal 30 Mbit/s. Nahverkehr: Ab 1. März fährt der Bus Linie 121 stündlich zwischen Schillig nach Wilhelmshaven; 2021 ist Stundentakt zwischen Hohenkirchen und Jever geplant und 2022 Zwei-Stunden-Takt auf der Strecke Hohenkirchen/Harlesiel-Schillig. Eingebunden in die Busfahrpläne ist der Mobilitätsverein: Der Bürgerbus soll in diesem Jahr auf die Straße kommen. Schul-Modernisierung: Mit 870 000 Euro setzt der Landkreis die Sanierung und Modernisierung der Oberschule fort.

Gemeinsam mit Landrat Sven Ambrosy (SPD) rief der Minister zudem dazu auf, für einen friedlicheren Umgang miteinander einzutreten. Mit Blick auf die Angriffe auf Wilhelmshavener Polizisten an Silvester, aber auch auf den zunehmend harschen Umgangston in Sozialen Medien wünschen sich beide, dass „jeder einzelne zeigt, dass wir gut, vernünftig und fair miteinander umgehen können“. „Meine Sorge ist, dass was heute im Internet passiert, morgen auch auf der Straße geschehen wird“, sagte Lies. „Wir müssen jeden Tag zeigen, was für eine Gesellschaft wir wollen – nämlich eine freie, offene und soziale“, betonte Ambrosy.

Es ist Tradition im Wangerland, dass Landrat und Minister beim Neujahrsempfang das Wort ergreifen.