Jever 102 Mitglieder hat der SPD-Ortsverein Jever aktuell – „es waren auch schon deutlich mehr, aber wir waren auch schon bei nur 80“, sagt Vorsitzender Stephan Höpken. Und mit den über 100 Mitgliedern sei die SPD mitgliederstärkste Partei Jevers – und die Stadt lange SPD-Hochburg.

125 Jahre SPD Jever Gefeiert wird das Parteijubiläum mit geladenen Gästen am 30. August im Lokschuppen. Volker Landig hält den Festvortrag „Der Gewerkschaften als Standbein der SPD im Nordwesten“; der ehemalige Regierungspräsident Bernd Theilen blickt auf die Geschichte der jeverschen SPD im Wandel der Zeiten zurück. Für Musik sorgt die Band Jazzmates, zahlreiche Grußworte und Ehrungen wird es ebenfalls geben.

Am 18. März 1894 gegründet, feiert der SPD-Ortsverein Jever in diesem Jahr 125-jähriges Bestehen. „125 Jahre jung und kein bisschen eingestaubt – so sehen wir unsere Partei“, sagt Höpken. Denn im Mittelpunkt stehe noch immer, Politik für alle – für Familien, Jugend und Kinder – zu machen und dabei zu Land, Bund und Europa einen engen Draht zu halten.

„Würde die SPD an ihre traditionellen Werte anknüpfen, würde es wieder aufwärts gehen mit der Partei“, meint der Ortsvereins-Vorsitzende mit Blick auf die derzeit nicht gerade rosige Situation „der alten Tante SPD“.

Eine starke AsF – Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Frauen – die Jusos und die Arbeiterwohlfahrt, ebenfalls bereits 100 Jahre alt, zeigten, wie breit die SPD aufgestellt ist. Und einige Persönlichkeiten habe man auch schon hervorgebracht. Paul Hug, erster SPD-Abgeordneter im oldenburgischen Landtag, etwa, aber auch Regierungspräsident Bernd Theilen, Bürgermeister Paul Sillus „und Siebo Harms, ebenfalls ein hervorragender Bürgermeister“, betont Erich Matthies-Querfurth.

Gemeinsam mit Lena Gronewold und Janina Furchert sowie Christina Haartje-Graalfs bildet er den Festausschuss, der die 125-Jahr-Feier vorbereitet. Am 30. August findet die Jubiläumsfeier mit geladenen Gästen im Lokschuppen statt. Dazu hat der Festausschuss Fotos aus den 80ern bis heute zusammengestellt, die die jüngere Geschichte der SPD Jever zeigen und zum Austausch anregen sollen.

Zudem ist eine Festschrift entstanden. „Es ist sehr spannend, die alten Zeiten nachzuvollziehen und festzustellen, wie die Bundespolitik immer in die Region hineingestrahlt hat“, sagt Janine Furchert.