Jever Der 25. Geburtstag der Städtepartnerschaft von Zerbst und Jever wurde 2015 in Jever gefeiert – das 30-jährige Bestehen der Städtefreundschaft wird deshalb 2020 in Zerbst begangen. Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers und sein Zerbster Amtskollege Andreas Dittmann haben mit den Planungen für den Festakt begonnen.

„Ich hoffe, wir können das Partnerschafts-Jubiläum im Zerbster Schloss feiern – die in die Ruine eingebauten Säle haben unglaublichen Charme und ganz eigenen Reiz“, schwärmt Jan Edo Albers. Er gab am Donnerstag in der Ratssitzung bereits den Termin der 30-Jahr-Feier bekannt: Es ist Samstag, 1. August 2020. Am Tag zuvor wird das Zerbster Heimatfest eröffnet und am Tag darauf, Sonntag, 2. August, findet dann das traditionelle Städteskat-Turnier Zerbst-Jever statt.

Damit möglichst viele Jeveraner an der Partnerschaftsfeier teilnehmen können, wird die Stadt Jever Busse organisieren. Laut Albers haben mehrere Vereine schon angekündigt, ebenfalls nach Zerbst zu kommen, um die Freundschaft der beiden Städte zu feiern. 2015 hatten Dittmann und Albers eine Eiche als Zeichen der Freundschaft in Jever gesetzt – was 2020 in Zerbst übergeben wird, ist noch offen.

Die Beziehungen zwischen Zerbst und Jever reichen zurück ins 17./18. Jahrhundert: Von 1667 bis 1793 gehörte das Jeverland zum Fürstentum Anhalt-Zerbst. In den 1980er Jahren gab es erneut intensive, wenn auch geheime Kontakte zwischen Zerbst und Jever: Immer wieder reisten Jeveraner nach Zerbst. Doch erst mit dem Mauerfall 1989 konnten die Kontakte offiziell werden. Die Stadtverwaltung Jever schickte Mitarbeiter zum Aufbau von Sozial- und Ordnungsamt nach Zerbst.

Und dann standen eines Tages zwei Zerbster Unternehmer im jeverschen Rathaus – sie wollten wirtschaftliche Beziehungen knüpfen. Am 28. Juli 1990 dann der historische Moment: Die Partnerschaftsurkunde wurde unterzeichnet.