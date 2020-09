Antrag: SPD: Neues Spielgerät für drei Spielplätze

Jever Die SPD-Fraktion im jeverschen Rat hat bei der Stadt beantragt, dass der Spielplatz an der Georg-von-der-Vring-Straße nun mit attraktiven Spielgeräten ausgestattet wird. Am Montag hatten sich Bürgermeister Jan Edo Albers, Kämmerer Dietmar Rüstmann und Philipp Berens vom Bauamt mit 34 Spielplatz-Anliegern getroffen, um über die Zukunft des Platzes im Wohngebiet zu beraten. Das Ergebnis: Der Spielplatz soll in voller Größe erhalten bleiben und nicht, wie von der Stadt angedacht, geteilt und ein Bereich als Baugrundstück verkauft werden. Bei einem nächsten Treffen wird die Stadtverwaltung Vorschläge für neue und zusätzliche Spielgeräte machen. Die Anlieger sind zudem aufgefordert, ebenfalls Ideen einzubringen.

Neben dem Spielplatz Georg-von-der-Vring-Straße sollen nach Vorstellung der SPD-Fraktion auch die Spielplätze Saterländer Weg und Milchstraße neues Spielgerät erhalten.

„Die Anwohner des Spielplatzes Jenaer Straße haben seit längerer Zeit eine Patenschaft für ihren Platz angeboten. Dieses Angebot sollte nun sehr bald in die Tat umgesetzt werden. Wir möchten, dass auch für diesen Platz die Spielraumqualität durch eine attraktivere Bestückung an Geräten verbessert wird“, teilt SPD-Fraktionschef Dieter Janßen mit.

Und auf dem Bolzplatz Johann-Lünemann-Straße müsse der Boden unterm Basketballkorbs so gestaltet werden, dass auch gespielt werden kann, so die SPD.