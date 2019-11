Jever „Können Worte Kriege beenden?“ – „Hat auch Kleingeld Macht?“ – „Verändern Lieder die Welt?“ Diese und weitere Fragen stellt die Ausstellung „Frieden geht anders!“ der Ökumene, die bis zum 19. November in der Stadtkirche Jever zu sehen ist. Am Montag waren Pastor Rüdiger Möllenberg, Techniker Thomas Rudert-Overkämping, Küster Hermann Ulferts und Kirchenältester Wilfried Fürlus noch dabei, die Stellwände aufzustellen, Technik bereitzustellen und verschiedene Anschauungsobjekte in Szene zu setzen – da warfen die ersten Neugierigen bereits einen Blick auf die Ausstellung.

In der gesamten Kirche stehen Abschnitte der Ausstellung: Anhand von neun konkreten Konflikten zeigt sie auf, wie mit unter­­schied­lichen gewaltfreien Methoden Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen verhindert oder beendet werden konnten. Die Beispiele stammen aus unterschiedlichen Weltregionen – Baltikum und Liberia, Zypern, in Mosambik und Südafrika. Der Kalte Krieg wird ebenfalls beleuchtet.

Dabei ist die Ausstellung mit Aufstellern, Videos und Figuren vor allem für Schulklassen und Jugendgruppen konzipiert. Das weiß auch Thomas Rudert-Overkämping: „Die Aufmerksamkeitsspanne ist bei jungen Leuten sowieso nicht sehr groß – die Tafeln sind gerade für Jugendliche sehr interessant.“

Die Ausstellung spiegelt das Thema „Kirche auf dem Weg der Gerechtigkeit und des Friedens“ wider, das sich die Synode der Ev. Kirche Deutschland (EKD) gestellt hat. Sie wandert am 20. November von Jever weiter nach Rastede.