Beschluss über Platz von-der-Vring-Straße: SWG: Spielplatz-Abstimmung öffentlich machen

Jever Die SWG-Fraktion in Jevers Rat hat beantragt, die endgültige Abstimmung über den Spielplatz Georg-von-der Vring-Straße öffentlich im Rat abzuhalten und nicht nichtöffentlich im Verwaltungsausschuss: Im Fachausschuss hatte es ein mehrheitliches Votum für den Erhalt des Spielplatzes in voller Größe gegeben. Die SWG-Fraktion befürchtet indes, dass im nichtöffentlichen VA beschlossen wird, dass eine Teilfläche des Spielplatzes – so wie ursprünglich von der Verwaltung vorgeschlagen – als Baugrundstücke verkauft werden soll.

„Es kann nicht sein, dass nach einem zähen und mühsamen demokratischen Prozess, in den sich die Anlieger aus dem Quartier eingebracht haben, im Va beschlossen wird, dass der Spielplatz nun doch verkleinert und verkauft wird“, teilt SWG-Sprecher Herbert Schüdzig mit.

Bereits im Fachausschuss habe die CDU bemängelt, dass 30 Bürger eine Entscheidung für die 14 000 Einwohner der Stadt beeinflussen. „Das kann so nicht im Raum stehen bleiben“, meint Schüdzig. Die Spielplätze seien Quartiersplätze – insofern betreffen Entscheidungen über Spielplätze auch nicht die ganze Stadt, sondern die betroffenen Quartiere. Schüdzig verweist darauf, dass die Bürger des Wohngebiets Woltersberg seinerzeit mit ihren Erschließungskosten den Spielplatz finanziert haben. In der Bürgerbeteiligung hatten sich die Anlieger für den Erhalt des gesamten Platzes ausgesprochen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

„Auch wenn die Stadt finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, sollte dennoch dem Ergebnis dieses Meinungsaustauschs zwischen Politik, Verwaltung und Anliegern entsprochen werden“, so Schüdzig: „Deshalb gehört der endgültige Beschluss in eine öffentliche Ratssitzung und nicht hinter verschlossene Türen, denn es sind keine schützenswerte Inhalte erkennbar.“