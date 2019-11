Jever Die Ärzteversorgung im ländlichen Raum – es gibt kaum eine Stadt und Gemeinde im Nordwesten, die sich damit nicht befasst. „Zurzeit werden Kommunen stark in die Pflicht genommen“, sagt Dr. Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetags. „Dabei sind die Städte und Gemeinden gar nicht zuständig.“

Doch Bürgerinnen und Bürger wenden sich selten an die zuständigen Organisationen – die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen: „Sie kommen in die Rathäuser, um ihre Sorgen, Nöte und Ängste mitzuteilen“, sagt Markus Honnigfort, Bürgermeister von Haren/Ems und Vorsitzender der Bezirkskonferenz Oldenburg/Osnabrück des kommunalen Spitzenverbands. Auf Einladung von Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers hat das Gremium am Dienstag im jeverschen Rathaus getagt.

Die Sicherstellung der haus- und fachärztlichen Versorgung, die aktuelle Situation, Probleme und Lösungsansätze waren ein Schwerpunkt des Austauschs der Bürgermeister. Fest steht für sie: „Die Kommunen können nicht Lückenbüßer für strukturelle Probleme sein. Die Verbände müssen ihre Strukturen ändern, um den ländlichen Raum als Arbeitsgebiet für Ärzte attraktiver zu machen“, fasst Arning zusammen.

Doch die Städte und Gemeinden können und müssen mithelfen, den Ärztemangel abzufangen – auch darüber besteht Einigkeit. Und dazu bestehe auch Bereitschaft, sagt Honnigfort: „Die Kommunen sind bereit, sich einzubringen, indem sie zum Beispiel Investitionszuschüsse zur Praxis-Eröffnung zahlen.“ Doch um etwa selbst zentrale Praxen zu betreiben, fehle es in den Rathäusern schlicht an Fachkenntnis. „Und das ist auch nicht Aufgabe der Kommunalverwaltung“, so Honnigfort.

Der Niedersächsische Städtetag hat Arning als Vertreter in die Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung in Niedersachsen“ des Landtags entsandt: Er soll dafür sorgen, dass der Aspekt „wohnortnahe ärztliche Versorgung in einem Flächenland“ bei der Planung berücksichtigt wird.

Klare Forderungen haben die Bürgermeister der Mitgliedsstädte – neben Jever und Varel nahmen auch Vertreter von Elsfleth, Nordenham und Schüttorf an der Konferenz in Jever teil – ebenfalls: „Wir wünschen uns eine Landarztquote: Ein bestimmter Prozentsatz von Berufsanfängern in der Medizin soll verpflichtet werden, für eine gewisse Zeit im ländlichen Raum zu arbeiten“, sagt Arning.

Und die Bürgermeister fordern die Aufstockung der Studienplätze für Medizin an der Uni Oldenburg: „Angekündigt waren 200 Studienplätze, doch nun sind es nur 80. Wir brauchen die Medizinstudenten hier im Nordwesten, um sie an die Region binden zu können“, sagt Honnigfort.