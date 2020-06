Bürgerversammlungen: Spielplätze in Jever: Planungsabende Bürgern

Jever Die Stadt Jever geht mit drei Bürger-Abenden in die konkrete Phase der Spielplatz-Planung: Die Umgestaltung startet mit den Spielplätzen „Apfelgarten“ in Cleverns, „Danziger Straße“ in Jever und dem Spielplatz beim Kindergarten in Moorwarfen.

Zu allen drei Spielplätzen wurden Entwürfe zur geplanten Ausstattung erarbeitet. Sie werden den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt und stehen dann zur Diskussion.

Die Bürgerversammlungen sind:

• 1. Spielplatz „Apfelgarten“ in Cleverns am Montag, 29. Juni, 18 Uhr, Theater Am Dannhalm

• 2. Spielplatz „Danziger Straße“ am Dienstag, 30. Juni, 18 Uhr, Theater Am Dannhalm

• 3. Spielplatz „Kindergarten Moorwarfen“ am Mittwoch, 1. Juli, 18 Uhr, Theater Am Dannhalm

Zu den Versammlungen sind alle Interessierten eingeladen. Wegen der Corona-Bestimmungen können maximal 65 Personen pro Abend teilnehmen. Sollten mehr kommen, haben die Spielplatz-Anlieger Vorrang.