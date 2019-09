Jever /Cullera Die Stadt Jever erwartet Besuch aus ihrer spanischen Partnerstadt: Culleras Bürgermeister Jordi Mayor kommt vom 26. bis 29. September in Begleitung einer dreiköpfigen Delegation in die Marienstadt, um die Kontakte zu den Jeveranern und zum neu gegründeten Verein „Freundeskreis der Städtepartnerschaft mit Cullera“ zu intensivieren. Zudem will er mit Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers und der Arbeitsgruppe „Städtepartnerschaft“ neue Möglichkeiten für gegenseitige Begegnungen finden.

Die spanischen Gäste werden am Donnerstag, 26. September, am späten Nachmittag eintreffen. Am Freitag, 27. September, folgt der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Albers im Rathaus das Arbeitstreffen beginnen, bei dem weitere Ziele für die Partnerschaft – etwa die Verbesserung der Kommunikation über die sozialen Netzwerke – besprochen werden.

Am Nachmittag sind Jordi Mayor und Jan Edo Albers ab 15 Uhr im Graftenhaus zu treffen – dort ist dann eine Foto-Ausstellung zu Jevers Städtepartnerschaften zu sehen: Eröffnet wird die Fotoausstellung „Zerbst früher und heute“.

Lustig könnte es für die Delegation am Abend werden: Die Spanier nehmen an der traditionellen Bierprobe im Schalander teil und dürfen zusammen mit Vertretern aus Politik, Handel, Dienstleistungen und Gastronomie den neuen Jever-Jahrgang verkosten.

Bevor die Gäste am 29. September wieder die Heimreise antreten, werden sie am Samstag mit Bürgermeister Albers noch einen Ausflug in die umliegende Region unternehmen.