Die Liebe zu Jever ist schon immer sein Antrieb: Jevers ehemaliger stellvertretender Bürgermeister Edo Albers feiert 75. Geburtstag

Jever Ohne seinen Einsatz gäbe es die wunderbare gelbe Villa am Schlosserplatz nicht mehr: Edo Albers, von 1976 bis 1981 stellvertretender Bürgermeister Jevers und bis 1991 Ratsmitglied, feiert an diesem Montag, 7. Dezember, seinen 75. Geburtstag.

In der Villa am Schlosserplatz, errichtet 1857, verbrachte der Philosoph Karl Jaspers bei seinen Großeltern Kindheit und Jugend. Doch in den 70er Jahren sollte die klassizistische Villa abgerissen werden – es gab Pläne, dort einen Supermarkt zu bauen. Kurzerhand kaufte Edo Albers 1976/77 die Villa und sanierte sie. „Rettet die Altstadt“ – das war damals sein Beweggrund, nach Jever zurückzukehren. Der junge Rechtsanwalt und Notar, aufgewachsen im Haus Schlosserplatz 1, hatte eigentlich geplant, sich in Bremerhaven niederzulassen.

„Doch dann gab es die Pläne, von Wittmund quer durch Jevers Altstadt eine Riesen-Straße zu bauen“, erinnert Albers an die Stadtplanung der 60er/70er Jahre. Dafür sollte der Großteil der alten Häuser bis zum Kirchplatz abgerissen werden – „angeblich seien sie baufällig, hieß es“. Albers kannte fast jedes Haus in Jever: „Ich ging dort als Kind und Jugendlicher ein und aus, weil meine Freunde dort wohnten – ich wusste, dass sie nicht baufällig sind.“

1974 gründete sich die Bürgerinitiative „Rettet die Altstadt“ mit Edo Albers als Sprecher. Glücklicherweise verliebte sich seine Frau Karola bei den häufigen Besuchen ebenfalls in Jever, so zogen die beiden 1975 her; Albers begann als Rechtsanwalt in der Kanzlei Westermann Am Kirchplatz 9, wo heute der NWZ-Jeverland-Bote seine Redaktion hat.

Die Bürgerinitiative brachte Albers 1976 in den Rat: damals für die Gemeinschaft parteiloser Wähler (GpW). „Mit Bürgermeister Paul Sillus gelang es uns, alle Abrisspläne für die Altstadt aufzuheben“, erzählt er. Und: „Ich habe 15 Jahre lang nicht locker gelassen. Als 1991 als letzte Altstadtstraße die Mönchwarf neu gepflastert wurde, wusste ich, nun ist alles gut.“

So konnte er 1991 auch beruhigt seinen Ratssitz – mittlerweile war er SPD-Mitglied – abgeben. Er wollte sich mehr als bisher um die schulische Laufbahn seiner beiden Söhne kümmern. Zwei weitere Male wurde er in BIs aktiv: Als die Brauerei ein riesiges Bürogebäude auf den Platz an der Blankgraft stellen wollte, gehörte er zu denen, die das verhindert haben. „Mit der BI Graftenhaus bin ich dann jämmerlich gescheitert“, sagt er.

Die Liebe zu Jever und zum Jeverland – das sei immer sein Antrieb gewesen, sagt Albers. Und dennoch: Seit sein Sohn Jan Edo Bürgermeister ist, hat er sich komplett zurückgezogen aus der Politik. „Ich will ihm nicht in die Parade fahren müssen“, sagt er und lächelt sein verschmitztes Lächeln.

Nun bereitet Albers den Schritt in den Ruhestand vor: Zum Jahresende gibt er seine Zulassung als Anwalt ab.

