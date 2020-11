Diskussion um Anliegerbeiträge: Jevers Bürger müssen weiter tief in Tasche greifen

Jever Der Straßenbaubeitrag Jevers gehört auf den Prüfstand: Das hat die SWG-Fraktion im jeverschen Rat Jever schon vor einem Jahr gefordert – nun erneut. Doch eine Mehrheit im Rat will die Straßenausbaubeitragssatzung beibehalten. Das zeigte sich auch im jüngsten Finanzausschuss, als die Satzung an die geltende Abgabenordnung angepasst werden musste.

Letztlich ändere sich durch die neue Satzung kaum etwas daran, dass Anlieger beim Straßenausbau zu zahlen haben, „manchmal Summen im hohen vier- bzw. fünfstelligen Bereich“, so die SWG. Zwar gebe es einige von der Stadtverwaltung vorgesehene „Verbesserungen“ – Anlieger können die Zahlung über 20 Jahre als so genannte Rente zu 3 Prozent Zinsen an die Stadt zahlen und Eigentümer von Eckgrundstücken zahlen künftig 120 Prozent statt bisher 200 Prozent. „Doch Anlieger mit entsprechend großen Grundstücken müssen weiterhin tief in die Tasche greifen und sich zur Not verschulden“, bemängelt die SWG.

Der Straßenbaubeitrag treffe insbesondere nicht so Vermögende wie Empfänger kleiner Renten besonders hart, so die SWG. Die Fraktion verweist auf das Wangerland und Zetel, die mit der Finanzierung des Straßenbaus anders umgehen: Im Wangerland wurde die Beitragssatzung ganz abgeschafft, in Zetel zahlen alle Grundstücksbesitzer in den Ortskernen für die nächsten fünf Jahre feste wiederkehrende Beiträge.

Die SWG-Fraktion wünscht sich auch in Jever einen neuen Blick auf den Straßenbaubeitrag: Sie hatte beantragt, das Thema ins Bürgerforum zu geben und Bürgerinnen und Bürger an der Debatte zu beteiligen.

„Das wurde im Ausschuss abgelehnt“, so Herbert Schüdzig: „Es wäre angebracht gewesen, Alternativen auszuarbeiten, sei es über die Grundsteuer oder Erweiterung der Zonen.“