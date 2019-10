Jever Die Stadt Jever vergibt in diesem Jahr den Ehrenamtspreis für bürgerliches Engagement und Verdienste um das Gemeinwohl in neuer Form: Ähnlich wie seit einigen Jahren in Schortens findet die Ehrung als Ehrenamtsgala statt.

Bei der ersten Ehrenamtsgala der Stadt Jever am 8. November im Schützenhof werden jeversche Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet, deren Engagement Vorbildfunktion für die gesamte Stadt hat. Zum Ehrenamtspreis gehört ein Preisgeld von 300 Euro€.

Der Preis wird an Personen, Vereine und Institutionen vergeben, die sich durch außergewöhnliche Einsatzbereitschaft, besonderes Engagement und uneigennütziges Wirken für das Gemeinwesen auszeichnen. Vorschläge hatte die Stadt im Sommer von Vereinen und Privatleuten erhalten – der Stadtrat hat aus den Vorschlägen die Preisträger ausgewählt.

So werden bei der Ehrenamtsgala das Graften-Team Jever für seinen Einsatz für die Pflege der Graften und ihrer Bewohner, die Arbeitsgemeinschaft Schlachtmühle für ihr Engagement um Jevers Mühlentradition und Michael Falkenhof ausgezeichnet. Für sein vielfältiges langjähriges Engagement wird zudem Erhard Bruns mit der Verdienstmedaille der Stadt ausgezeichnet.

Bei der Gala werden zudem mehrere besonders erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler und weitere Engagierte eine öffentliche Anerkennung ihrer Leistung erhalten.