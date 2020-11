Entwicklung Jevers: Nächste Charge Baugrundstücke steht bereit

Jever Die Nachfrage nach Baugrundstücken in Jever ist nach wie vor groß: Im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung am Donnerstagabend standen erneut mehrere Grundstücksverkäufe an. „Das sorgt für Liquidität für unsere Investitionen“, freut sich Bürgermeister Jan Edo Albers.

Weitere Ratsbeschlüsse Masterplan „Perspektive Jever“: Die Fortschreibung 2021 wurde zur Kenntnis genommen. Große Maßnahmen sind die Modernisierung der Feuerwache Milchstraße und die Erweiterung der Paul-Sillus-Grundschule in eine Ganztagsschule. Dank der Grundstücksverkäufe in Jevers Neubaugebieten weist der Masterplan einen Kreditbedarf von nur rund 1,6 Millionen Euro aus. Straßenausbaubeitragssatzung: Die neue Satzung sieht die Möglichkeit vor, dass Anlieger ihrer Beitragspflicht per „Rente“ nachkommen können: Sie können ihren Beitrag 20 Jahre lang abzahlen. Neu ist zudem, dass Eigentümer von Eckgrundstücken weniger zahlen müssen. Neues Mitglied im Ausschuss Schule/Jugend/Soziales: Manuel Voß wurde als Vertreter der Jugendarbeit in den Fachausschuss berufen, er ersetzt Sonja Rüdebusch. Julia Schossow ist seine Vertreterin.

Der Stadtrat hat einstimmig den Bebauungsplan 109 „An den Schöfelwiesen West“ als Satzung beschlossen: Damit kann der Grundstücksverkauf munter weitergehen. Dort entstehen 74 Baugrundstücke.

Im Neubaugebiet „An den Schöfelwiesen Ost“ mit 58 Grundstücken läuft die Vermarktung seit dem Sommer. Parallel wird das Gebiet erschlossen: Wie Kämmerer Dietmar Rüstmann im Baubericht ausführte, sind die Auskofferungsarbeiten für den Straßenbau größtenteils abgeschlossen. Die Regen- und Schmutzwasserkanäle liegen zu 80 Prozent im Boden und das Regenrückhaltebecken steht ebenfalls kurz vor Fertigstellung. Parallel beginnen die Versorger für Strom, Gas, Wasser, Telefon und Glasfaser mit der Verlegung ihrer Leitungen.

Viel Lob aus allen Fraktionen gab es für die Idee des Bürgermeisters, die Wallanlagen ins Sanierungsgebiet IV aufnehmen zu lassen – das Land hatte den Plan genehmigt. In der Ratssitzung wurde die erforderliche Änderung der Sanierungssatzung einstimmig beschlossen. Einmütigkeit herrschte auch bei der Bewertung der Maßnahme: Die Sanierung der Wallanlagen sei eine große Chance für Jever.