Finanzen Jevers: Grüne: Corona nicht für Wahlkampf nutzen

Jever Jevers Grünen-Fraktion wertet die Diskussion von SPD und CDU zur Vorgehensweise zum Haushalt 2020 als „Profilierungsversuche zur Bewältigung möglicher Folgen der Coronakrise“: „Unserer Auffassung nach eignet sich dieses Thema nicht für einen vorgezogenen Wahlkampf. Die Krise wurde in Bund und Land bisher so gut bewältigt, weil die Menschen und das medizinische Personal die Regeln akzeptiert und umgesetzt haben. Wir möchten auch in Jever erreichen, dass alle an einem Strang ziehen“, teilt Olaf Harjes für die Grünen mit. Laut Grünen muss abgewartet werden, was an Steuereinnahmen für die Stadt wegbricht. Die Fraktion hofft auf einen von den Grünen im Landtag angeregten Rettungsschirm für die Kommunen.

„Sicher ist die Verwaltung jetzt dabei, viele ungewohnte Aufgaben zu bewältigen – das beginnt bei der Umsetzung der Verfügungen und reicht über die Notfallbetreuung in den Kitas, die Öffnung der Grundschulen bis zur Bearbeitung der Stundungsanträge bei der Gewerbesteuer“, so die Grünen.

Die Fraktion gehe davon aus, dass sich die Verwaltungsspitze bei Problemen mit den Fraktionsspitzen in Verbindung setzt und Lösungen zur Wahrung der Kommunalverfassung vorschlägt. „Das kann nicht durch voreilige Anträge vorweggenommen werden.“

Mit Blick auf die wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen hatte die SPD die Aufstellung eines Finanzplans und einen Nachtragshaushalt beantragt; die CDU hatte das abgelehnt, aber zugleich darauf verwiesen, dass ja nicht alles umgesetzt werden müsse, was im Haushalt 2020 geplant ist.