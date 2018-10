Jever /Friesland Wümmi ohne Wumme – seine Dienstwaffe wird Wiard Wümkes wohl am wenigsten vermissen – seine rotweiße Polizeikelle schon viel mehr. Zusammen mit seiner Dienstmarke, den Schlüsseln für das Polizeirevier Jever und für sein Büro hat der bekannteste Poli­zeibeamte des Jeverlands am Dienstag sein Polizistenleben abgegeben und die Dienstmütze an den Nagel gehängt.

Peter Beer, Kommissariatsleiter in Jever, händigte Wiard Wümkes die Urkunde aus, mit der dem Polizeikommissar mit Ablauf des 31. Oktober ein „a.D.“ angehängt wird. Wiard Wümkes ist nun „außer Dienst“ und jetzt offiziell im Ruhestand. Kollegen aus seiner Dienststelle in Jever und aus der Polizeiinspektion, Vertreter des Landkreises und der Stadt und „tolle Menschen“ aus seinem Präventionsteam haben ihn am Dienstag verabschiedet.

Zähne zusammenbeißen

„Solch eine Verabschiedung habe ich in 30 Dienstjahren noch nicht erlebt“, sagt Peter Beer. „Es schmerzt, Dich gehen zu lasen.“ Und Wümkes musste die Zähne fest zusammenbeißen und das eine oder andere mal über die Augen wischen. „Das geht schon unter die Haut“, seufzt er.

Pensionär statt Polizist. Posaunenchor statt Präventionsarbeit. Daran wird sich „Wümmi“, wie ihn alle Welt nennt, noch gewöhnen müssen. „Aber ich habe es ja so gewollt“, sagt der 60-Jährige Jeveraner, der fast zwei Jahrzehnte lang an Kindergärten und Schulen mit Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr geübt hat, der Rollerführerscheine und Fahrradprüfungen abgenommen hat und den Kleinen beibrachte, wie sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen.

In den höheren Jahrgängen brachte er Themen wie Gewalt, Selbstbehauptung, Mobbing, Drogen und Alkohol, Führerschein und frisierte Mofas zur Sprache. Eltern, Pädagogen und Experten aus der Sozialarbeit und Jugendhilfe unterstützten ihn in der Präventionsarbeit. Hausbesitzer beriet er in Sachen Einbruchschutz, vor Seniorenkreisen hielt er Vorträge und warnte vor den miesen Tricks der Telefonbetrüger und anderer Ganoven.

Die vielen Bastelarbeiten und Bilder, die ihm Schulklassen als Dank überreicht hatten und die sein Büro zierten, hat er in Kisten verstaut. Am Montag hatte er sich ein allerletztes mal seine Polizeikelle und Warnweste geschnappt und den von ihm mit ins Laufen gebrachte Walking Bus über die Straße gelotst und sich von den Kindern und Eltern verabschiedet.

Endgültiger Abschied?

Aber: es soll kein endgültiger Abschied sein. Wümkes lässt nämlich durchblicken, dass er sich für Projektarbeiten eine Rückkehr an die Schulen als pädagogischer Mitarbeiter durchaus vorstellen kann. Angebote hat er schon reichlich. „Ich könnte sofort weitermachen“, sagt Wümkes. Jetzt will er aber zunächst seine neue Freiheiten als Pensionär genießen. Mit seinem Posaunenchor Leerhafe wird er sich auf die Advents- und Weihnachtskonzerte vorbereiten. Ein längerer Urlaub ist außerdem geplant. Nach Monaten der vielen Abschiede will er jetzt in seinem neuen Leben ankommen. „Dann sehen wir weiter.“