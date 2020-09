Für Frieden: Blumen auf Altem Markt

Jever Am 21. September ist der Weltfriedenstag der Vereinten Nationen: Der Tag soll dazu genutzt werden, die Idee des Friedens innerhalb der Länder und Völker und zwischen ihnen zu stärken. Im Bewusstsein, dass das Bemühen um Weltfrieden bereits vor Ort beginnt, haben sich zahlreiche Städte dem weltweiten Netzwerk der „Mayors of Peace“ angeschlossen.

Auch die Stadt Jever ist Mitglied dieser Gemeinschaft. Bürgermeister Jan Edo Albers trifft sich an diesem Montag, 21. September, um 15 Uhr mit der Friedensinitiative Jever auf dem Alten Markt beim Bullen. Gemeinsam werden sie Sonnenblumen an die Passanten verteilen, um auch in Jever auf die besondere Bedeutung des Weltfriedenstages hinzuweisen. Interessierte sind eingeladen, sich der Aktion anzuschließen.