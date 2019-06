Jever Nun soll der Spielplatz an der Georg-von-der-Vring-Straße in Jever doch aufgegeben und in Baugrundstücke umgewandelt werden. Das hat der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss beschlossen. „Wir von der SPD-Fraktion haben in dieser Sitzung vehement dafür gekämpft, diesen Platz zu erhalten und aufzuwerten. Alle Argumente liefen aber ins Leere“, teilt SPD-Fraktionschef Dieter Janßen mit.

Im öffentlichen Bauausschuss, an dem auch Anlieger des Spielplatzes teilnahmen und zuvor eine Unterschriftenliste für den Erhalt überreicht hatten, hatten SPD und SWG noch eine knappe Mehrheit für den Spielplatz gehabt.

„Die Argumente der Bürger und Anwohner mit einer langen Unterschriftenliste zählten offenbar nichts, obwohl die Stadt ja familienfreundlich sein will und sich die Bürgerbeteiligung auf die Fahnen geschrieben hat“, ärgert sich Janßen.

Die SPD-Fraktion habe sich den Spielplatz mehrfach angesehen, und war zur Entscheidung gelangt, dass dieser Spielplatz seine volle Berechtigung hat und besser ausgestattet werden sollte. „ Auch sind wir der Meinung, dass nicht alles in den künftigen Mehrgenerationenspielplatz, den wir befürworten, investiert werden sollte.“

Dass die Mehrheit im Verwaltungsausschuss anders entschieden hat, werde die SPD aber nicht daran hindern, bei künftigen anderen Spielplatzschließungen ganz genau hinzuschauen, „weil wir auch nach wie vor der Meinung sind, dass Spielplätze, zumal bei einer so guten Haushaltslage, nicht zur Konsolidierung herhalten sollten“, so Janßen.