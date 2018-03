Jever Jevers Integrationslotsenteam um Günther Pockrandt hat mit den Migranten, die seit gut zweieinhalb Jahren in der Stadt leben, weitere Aktionen unternommen. Ziel ist, den Menschen ihre neue Heimat nahezubringen und ihnen beim Zurechtkommen zu helfen.

Möglichkeiten zum Kontakt Das Integrationslotsenteam Jever bietet regelmäßige Treffen für Migranten an. Einheimische sind zur Kontaktaufnahme und -pflege immer willkommen: • Frauentreff am Mittwoch, 10 bis 11.30 Uhr im Graftenhaus, mit Gesprächen, Informationen, Diskussionen, Austausch. • Handarbeitstreff am Donnerstag, 10 bis 11.30 Uhr im Graftenhaus, mit Kinderbetreuung und Gesprächen, Austausch und natürlich Handarbeiten. • Sprachunterricht am Montag, 15 Uhr im Gemeindehaus an der Zerbster Straße. • Kommunikationstreff am Samstag, 15 Uhr im Gemeindehaus Zerbster Straße: ohne großes Programm zum Sprechen und Austauschen. • Die Fahrradwerkstatt, geleitet von Heinz Röther, ist jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr geöffnet im Gemeindehaus Zerbster Straße. Die gespendeten und reparierten Fahrräder werden an Flüchtlinge für 10 bis 30 Euro abgegeben. Weitere Mitstreiter werden gesucht: E-Mail an integrationslotsen-jever@t-online.de.

Wie verhalte ich mich bei einem Notfall im Haushalt oder in der Öffentlichkeit. Wo bekomme ich telefonisch Hilfe? Welche Angaben müssen bei einem Notruf gemacht werden? Dies waren Fragen, die bei der täglichen Arbeit der Lotsen mit Migranten immer wieder aufgetaucht sind.

Deshalb fand nun ein Erste-Hilfe-Kursus statt: Als Ausbilder konnte Manfred Grimm vom Roten Kreuz gewonnen werden. 19 Frauen und Männer haben mit ihm zwei Samstagnachmittage lang lebensrettende Sofortmaßnahmen, Anzeichen und Umgang mit akuten Krankheiten, Verletzungen und Wundversorgung, die Notrufnummer und die erforderlichen Angaben bei einem Notruf und der Umgang mit Medikamenten geübt.

„Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Durchführung der Übungen – in den Herkunftsländern der Migranten ist es nicht unbedingt selbstverständlich, dass die stabile Seitenlage und die Herz-Lungen-Wiederbelebung von Frauen in der Gegenwart von Männern geprobt werden –, wurden die Teilnehmer immer lockerer. So konnte der Lehr- und Übungsstoff auch mit viel Spaß und Lachen vermittelt werden“, berichtet Günther Pockrandt. So konnten natürlich auch die Handhabungen in den Heimatländern besprochen werden, das Verhalten bei Unfällen als Zuschauer und die Pflicht zu Hilfeleistungen waren weitere Themen.

„Dieser Lehrgang war für mich eine völlig neue Erfahrung. Die Migranten haben sehr interessiert und konzentriert mitgemacht, es hat auch mir sehr viel Freude bereitet“, sagt Manfred Grimm. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nun eine Bescheinigung erhalten, die auch bei dem Erwerb eines Führerscheins verwendet werden kann.

Dank Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft konnten Jevers Migranten nun auch das Wattenmeer-Besucherzentrum in Wilhelmshaven besuchen: „Mit der Förderung soll ermöglicht werden, dass die Flüchtlinge ihre neue Heimat kennenlernen und seine Eigenarten zu erleben“, erklärt Pockrandt: So sollen sie Einblicke in den Naturraum, die Kultur und das Freizeitangebot erhalten.

Im Wattenmeer-Zentrum ging es um die Einmaligkeit des Wattenmeers als Speisekammer, Laich- und Geburtsstätte und Heimat von Millionen von Tieren. Natürlich waren die Familien beeindruckt von dem 14 Meter langen Skelett des vor Baltrum gestrandeten Pottwals und vom Brandungsbecken, in dem die Lebensbedingungen von Schollen, Seezungen, Rotzungen und Steinbutt nachgestellt werden.

Als kleiner Höhepunkt erwies sich eine Fütterung der Plattfische mit Muschelfleisch mit Hilfe von Pinzetten: „Das Tarnvermögen und die Schnelligkeit dieser Fische erstaunte fast alle, ob Groß oder Klein“, erzählt Pockrandt.

Viele Fragen zum Watt, Ebbe und Flut, Möwen, Enten und Fischen wurden am Schluss bei einem Spaziergang am Südstrand mit den Lotsinnen besprochen. „Und manch kleiner Kinderfinger probierte vorsichtig das salzige Meerwasser“, freut sich Pockrandt.