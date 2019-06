Jever Der 3. Bauabschnitt zur Sanierung und Modernisierung der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Jever ist beschlossen: Der Kreistag hat sich einstimmig für den Werkstatt-Neubau im Osten des FTZ-Geländes entschieden. Dort steht eine alte Lagerhalle, die abgerissen wird. Die ehemalige Werkstatt soll zur Lagerhalle umgebaut werden.

Weitere Beschlüsse des Kreistags

• Übernahme von Fahrt- und Beherbergungskosten für Auszubildende in der Krankenpflege der Friesland-Kliniken auf Antrag, wenn ein Härtefall vorliegt

• Beteiligung an der Sanierung des Oldenburgischen Jugenderholungsheims Wangerooge mit 299 800 Euro Zuschuss

• Fertigstellung des Radwegs an der K331 von Schmidtshörn nach Crildumersiel; überplanmäßige Auszahlung

Der Kreistag hat sich für die größere Variante mit drei statt zwei Werkstattstellplätzen und Waschhalle entschieden und ist damit dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt. Der dritte Werkstattstellplatz kostet 300 000 Euro mehr. Insgesamt sind für den dritten Bauabschnitt gut 1,4 Millionen Euro veranschlagt.

Bei dieser Variante wird der in der alten Werkstatt als Reserve erhaltene Kfz-Stellplatz in den Neubau integriert. Vorteil sei, dass für den dritten Stellplatz in der alten Halle keine weiteren Investitionen getätigt werden müssen. So könne etwa doppeltes Werkzeug gespart werden und die Arbeit lasse sich besser organisieren.

Ein niedrigerer Gebäudeteil im Süden verbindet die Werkstatthalle mit der 2015 gebauten neuen Atemschutzwerkstatt sowie der Atemschutzübungsstrecke. Dort befinden sich Räume für Lager, Aufenthalt, WC und Umkleiden sowie Büros für einen Funker und den Kreisschirrmeister. Zudem befindet sich im Verbindungsbau der Tauschraum. Dort können gebrauchte Löschwasserschläuche und Atemschutzgeräte zum Tausch gegen saubere und gewartete Schläuche und Geräte getauscht werden.

Der Verbindungsbau wird als zweischaliges Mauerwerk mit Verblendmauerwerk errichtet. Die Werkstatthalle ist eine Stahlkonstruktion mit einer Außenhaut aus hochgedämmten Sandwichpaneelen. In dieser Form ist die Stahlhalle laut Verwaltung wesentlich günstiger. Zudem kann sie durch die vorgefertigten Bauelemente und die Flexibilität schneller montiert werden.

In der Sitzung wurde auch Frieslands Erste Kreisrätin Silke Vogelbusch in geheimer Wahl für die kommenden acht Jahre wiedergewählt. Sie erhielt 32 Ja- und drei Nein-Stimmen. Ein Kreistagsmitglied enthielt sich der Stimme. Frieslands Landrat Sven Ambrosy bescheinigte ihr ein „sehr gut“ im Arbeitszeugnis. Er habe sie als seine Allgemeine Vertreterin zu schätzen gelernt und wolle eine „so gute Kreisrätin gern in Friesland behalten“.