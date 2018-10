Feierstunde

Der Seniorenbeirat der Stadt Jever und die Stadt Jever laden an diesem Samstag, 27.Oktober, um 11 Uhr in den Graf-Anton-Günther-Saal des Rathauses am Kirchplatz ein.

Gefeiert wird das 25-jährige Bestehen des Seniorenbeirats Jever mit Grußworten und musikalischer Begleitung. Außerdem gibt es einen kleinen Imbiss. Und eine Auswahl aus Fotos und Zeitungsartikeln gibt einen kleinen Einblick in 25 Jahre Seniorenbeirat Jever.