Jever Vor allem die Schreib- und Servicemitarbeiter im mittleren Dienst fühlen sich am Amtsgericht Jever einer sehr hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt. „Nicht zuletzt wegen hoher Krankenstände“, sagt Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU), die am Donnerstag nach dem Amtsgericht in Varel auch das Amtsgericht Jever besuchte.

„Jever kenne ich seit vielen Jahren und ich finde die Stadt wunderschön und genauso hat sich auch das Amtsgericht präsentiert“, sagte sie. Im Richterdienst herrsche große Zufriedenheit. Auch Nachwuchsmangel auf allen Ebenen sei in Jever, im Gegensatz zu anderen Regionen, kein Thema. „Wer hier ist, der bleibt auch gerne hier“, bestätigt Amtsgerichtsdirektor Günter Jackisch. Und auch er sagt: „Die Arbeitsbelastung in der Justiz ist hoch. Viel arbeiten müssen wir alle.“

Deswegen setzt sich die Justizministerin Barbara Havliza auch für mehr Planstellen ein. „Wir brauchen mehr Personal zur Entlastung der Beschäftigten“, betonte sie. Das sei inzwischen auch in Hannover Thema. Dort habe man bereits mit der Schaffung neuer Stellen begonnen. Geld dafür sei bereits im Nachtragshaushalt 2018 sowie im Haushaltsentwurf 2019 eingestellt worden.

Eng verknüpft mit der Personalsituation ist auch die Sicherheit an den insgesamt 80 Amtsgerichten in Niedersachsen. „Wachtmeister werden proportional zum Beschäftigungsvolumen des Amtsgerichts eingesetzt“, erklärt Havliza. Um eine durchgängige und damit anlassunabhängige Einlasskontrolle zu ermöglichen, bräuchte jedes Amtsgericht drei bis vier Wachtmeister. Das ist aber längst nicht an jedem Amtsgericht Alltag. Havliza plädiert für die ständige Einlasskontrolle: „Gerade Familiensachen sind emotional, da könnte jemand auf dumme Ideen kommen“, meint sie. Das sei auch an kleineren Amtsgerichten nicht auszuschließen.

Am Amtsgericht Jever zum Beispiel gibt es 2,5 Stellen für Wachtmeister. „Wir lassen anlassbezogen kontrollieren und hatten auch sonst noch nie einen Vorfall“, betont Jackisch. Er halte auch das Gefährdungspotenzial in Jever für „nicht so hoch“.

„Wir wollen aber natürlich nicht, dass erstmal was passieren muss, bevor wir durchgängige Kontrollen einführen. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist das längst umgesetzt“, sagt Havliza.

Und noch ein Thema ist ihr wichtig: eine einheitliche Regelung für Vollverschleierung vor Gericht. „Derzeit liegt es im Ermessen des jeweiligen Gerichtsvorsitzenden, ob er das zulässt oder nicht“, sagt sie. „Das sollte allerdings gesetzlich geregelt werden, um Konflikte zu vermeiden.“ Außerdem sei die nonverbale Kommunikation der Angeklagten und Zeugen vor Gericht fast wichtiger als die verbale. „Mit einem Schleier im Gesicht lässt sich die Mimik aber nur äußerst schwer erkennen.“