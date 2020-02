Jever 37 817 Unterschriften haben sie bereits. Knapp über 12 000 brauchen sie noch – ab mindestens 50 000 Unterschriften wird die Forderung von Landfrauenvereinen und Gleichstellungsbeauftragten in Friesland und Wilhelmshaven vom Petitionsausschuss des Bundestags behandelt. „Mammo bis 75“ lautet das Motto der Aktion. Das Ziel: Die Anhebung der Altersgrenze für die Brustkrebs-Früherkennung per Mammografie-Screening auf 75 Jahre.

Seit 2002 gibt es das Screening-Programm – bisher werden dazu alle zwei Jahre Frauen zwischen 50 und 69 Jahren eingeladen: Als „Altersdiskriminierung“ empfinden das die Landfrauen – und starteten im November ihre Unterschriftenaktion.

Ihr Argument: Die Lebenserwartung von Frauen ist gestiegen – deshalb sollte auch die Altersgrenze der Brustkrebs-Früherkennung angehoben werden, sagt Elke Rohlfs-Jacob, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Friesland. Bei einem Treffen im Kreisamt Jever machten die Aktivistinnen nun nochmals auf ihr Anliegen aufmerksam.

Unterstützt wird die Forderung der Frauen auf Ausweitung der Früherkennung bis 75 auch von Dr. Gerold Hecht, Leiter von Mammografie-Screening Nordwest. Er begleitet das Screening-Programm von Beginn an und berichtete, dass die Sterblichkeitsrate von Frauen, die an der Früherkennung teilnehmen, sinkt: Denn je früher Krebs in der Brust erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen.

Eine Altersgrenze hält er dennoch für sinnvoll: Nicht jeder Tumor in der Brust wird im Alter noch lebensbedrohlich.