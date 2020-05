Kommunaler Corona-Gipfel: Sicherheit als Anreiz für Urlaub an der Nordsee

Jever Die Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven wird als Urlaubsziel gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen: Davon sind die Landräte Sven Ambrosy (Friesland) und Holger Heymann (Wittmund), Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist und die SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller (Varel) überzeugt. „Vorausgesetzt, nun werden die richtigen Strategien entwickelt und die bestehenden Strukturen unterstützt“, betonen alle vier.

Der Tourismus war ein Aspekt des „kommunalen Corona-Gipfels“ der vier Politiker am Montag in Jever.

Alte Strukturen halten

So ist Wittmunds Landrat überzeugt: „Die Reisewilligen der nächsten Jahre werden sich zehnmal überlegen, ob sie auf ein Kreuzfahrtschiff gehen oder nach Ägypten, in die Türkei oder in andere Urlaubsziele fliegen. Das Gesundheits-Bewusstsein und die Sicherheitsorientierung sind durch Corona nun so hoch, dass die Nachfrage bei uns in der Region enorm steigen wird.“ Das könne man nach den Lockerungen jetzt schon beobachten, so Heymann.

Der Landkreis Wittmund mit seiner Küste von Bensersiel über Neuharlingersiel bis Carolinensiel sowie den beiden Inseln Spiekeroog und Langeoog ist Heymann zufolge landesweit nach Aurich der Landkreis mit den höchsten Übernachtungszahlen. „Wichtig ist, dass wir diese Strukturen, die über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut wurden, auch so erhalten.“

Die gesamte Küstenregion von Leer bis nach Cuxhaven werde nach dieser Krise enger zusammenwachsen, ist Heymann überzeugt. „Wir müssen mit einer Stimme sprechen – unser gemeinsames Aushängeschild sind Küste und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und die vorgelagerten Inseln.“

Auch Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist teilt die Einschätzung von Heymann: „Die Menschen werden in den nächsten Jahren vermehrt in Deutschland und innerhalb Deutschlands vermehrt Regionalurlaube machen.“ Für Wilhelmshaven hieße das, dass sich die Stadt noch besser mit musealen, ökologischen und kulturellen Angeboten darstellen müsse. Und natürlich mit einer guten Anbindung an den Bahn-Fernverkehr.

Somit gehe es nicht nur um kurzfristige Soforthilfen, die nun besonders nötig sind, sondern um langfristige und nachhaltige Tourismusangebote auch unter den Aspekten von Klimaschutz und Mobilitätswandel.

Neue Angebote

Neben der Natur führen Siemtje Möller und Sven Ambrosy als weiteres Argument die Weitläufigkeit der Küstenlandschaft an: „Die macht unsere Region zu ei­nem sehr sicheren Reiseziel“, sagte Möller. Das müsse in Konjunkturprogrammen für eine touristische Infrastruktur weiter ausgebaut werden. Letztlich fördere das wiederum die lokale Wirtschaft.