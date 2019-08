Jever Der CDU-Stadtverband Jever blickt bereits auf die nächste Kommunalwahl 2021 vor: Die Fraktion soll sich weiter verjüngen, kündigt der stv. Vorsitzende Sebastian Werl an. Bereits bei der Wahl 2016 sank der Altersdurchschnitt in der Fraktion –Leon von Ewegen zog damals als 18-Jähriger in den Rat ein. Mittlerweile ist er 22 und wird nun auch nach Abschluss seiner Banklehre weiter mitarbeiten. Ziel des Stadtverbands sei, weitere junge Leute für die Kommunalpolitik zu begeistern – „vor allem Frauen“, so Werl: „Wir wären gern ein bisschen weiblicher.“

Rats-Fraktionschef Dr. Matthias Bollmeyer blickt zufrieden auf die erste Hälfte der Ratsperiode zurück: Kindergartenbauten, Ausweisung von Neubaugebieten, Grundschul-Sanierungen, die Modernisierung der Feuerwehr-Gebäude – all das habe die CDU mit angeschoben und begleitet. 30 Anträge wurden formuliert – nur zwei wurden abgelehnt, weitere warten auf Behandlung, berichtete Bollmeyer.

Das liege auch am regen Austausch mit den Fraktionen von Grünen und FDP: Auch diese beiden Fraktionen haben sich 2016 personell neu aufgestellt und verjüngt, „so stimmt es auch auf der menschlichen Ebene“, begründet Bollmeyer, warum die drei Fraktionen sich so oft einig sind bei Abstimmungen. „Wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, dass wir Mehrheiten auf sachlicher Ebene erreichen – das gelingt“, sagt er.

Zufrieden ist die Ratsfraktion auch mit der Arbeit des Bürgermeisters: „Er hat vieles angepackt, was zuvor ewig herumlag“, lobt Bollmeyer.

Stolz ist die CDU darauf, wie schnell ihre Idee des Blaulichttags aufgenommen wurde: Nach einem Besuch beim THW am Bullhamm hatte die Fraktion außerdem erreicht, dass vor dem Dienstgebäude ein Halteverbot eingerichtet wurde und ein Schild aufs Technische Hilfswerk hinweist.

Von Ewegen freut sich, dass die Stadt seine Anregungen für Park-App – Parkgebühren sollen künftig auch per Handy zahlbar sein – und QR-Code zum Gebühren zahlen aufgegriffen hat. Er will die Digitalisierung Jevers voranbringen.

Auch in der zweiten Hälfte der Ratsperiode will die CDU-Fraktion „das große Ganze“ im Blick behalten und dabei die Finanzen nicht aus den Augen verlieren, kündigt Bollmeyer an: Tourismus-Förderung, Spielleitplanung und Sanierungsgebiet IV Schlachte/Hooksweg plus Graften und Wallanlagen werden die großen Themen sein.