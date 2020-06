Kreisverwaltung: Frieslands neuer Mann für Recht und Ordnung

Jever Seine Frau ist Krankenschwester, sein ältester Sohn bei der Feuerwehr: In der Familie von Bernd Niebuhr arbeiten alle „mit einem sozialen Touch“, wie er sagt. Und auch, wenn seine neue Position als Dezernent für „Recht und Ordnung“ bei der Kreisverwaltung Friesland auf den ersten Blick nicht so recht dazu passen mag, bekräftigt seine Kollegin Silke Vogelbusch die „helfende und regelnde Seite“ seiner Aufgaben.

Wie berichtet, hat der Kreistag in seiner Mai-Sitzung auf Vorschlag von Landrat Sven Ambrosy einstimmig beschlossen, dass Bernd Niebuhr zum 1. Juni die neue Stelle als Leiter des Dezernats Recht und Ordnung beim Kreis übernehmen soll.

Zuvor war der 53-Jährige beim Landkreis Celle als Dezernatsleiter für das Sozialamt, Gesundheitsamt und Jugendamt zuständig, dort sei die Lage weitaus kritischer als in Friesland, sagt Niebuhr. Der Kreisrat weiß also, was auf ihn und seine Kollegen zukommen könnte, sollte Friesland eine „zweite Coronavirus-Welle“ ereilen. Nun aber stehen zunächst Nacharbeiten – Ordnungswidrigkeiten, Verstöße gegen die Corona-Auflagen des Landes, abgearbeitet werden. Dabei sollen „gute Strukturen nicht umgestoßen, sondern ergänzt“ werden, sagt er.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Zudem vertritt Niebuhr den Landkreis im Zweckverband Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven, bei der Rettungsdienst Friesland gGmbH, beim Kommunalen Rettungsdienst Friesland gGmbH und im Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser.

Niebuhr war schon immer für Recht und Ordnung: Nach dem Schule wurde er Polizeibeamter in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, ab 1994 studierte er Rechtswissenschaften in Osnabrück. 2002 startete er seine Verwaltungs-Laufbahn. Vor seiner Tätigkeit beim Landkreis Celle verantwortete er den Fachbereich Recht und Ordnung bei der Stadt Langenhagen. Niebuhr sagt über seinen beruflichen Werdegang: „Diese Bereiche sind einfach fachlich meine, sie stecken in meinen Wurzeln.“

Nun ist der gebürtige Nienburger Weser mit seiner Familie nach Friesland gezogen, der 53-Jährige war schon als Kind häufig in der Region zu Gast. „Mir gefallen die Nähe zur Küste und die netten Menschen in der Umgebung.“ Sein Ziel für die Zukunft mit Blick auf die Pandemie: „Ich will die Infektionsrate hier in Friesland so klein wie möglich halten. Dabei ist es auch wichtig, dass Lockerungen – die es meiner Meinung nach geben muss – auf vertretbarem Weg möglich sind, bis es einen wirksamen Impfstoff gibt.“