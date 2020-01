Drei Gedenktafeln in Jevers Innenstadt erinnern ans Kriegsende 1945

Gleich drei Gedenktafeln in Jevers Innenstadt erinnern an die Ereignisse, die dem Kriegsende im Jeverland Anfang Mai 1945 vorausgingen: Drei Männer hatten am 3. Mai 1945 der Legende nach Jever vor einer drohenden Bombardierung durch die Alliierten bewahrt. Johann Lünemann, Edgar Hinrichs und Max Rühlmann hatten an jenem Abend in einem Akt des Aufbegehrens auf dem Schlossturm eine weiße Fahne gehisst und waren dann von Marinesoldaten abgeführt worden.

Noch unter dem Eindruck der Bombardierung Wangerooges am 25. April und während Jever mit Verteidigungsanlagen, Volkssturm und Marinesoldaten auf Kampfhandlungen vorbereitet wurde, hatten sich am 3. Mai zwischen 1500 und 3000 Menschen auf dem Alten Markt versammelt. Obwohl die Gauhauptstadt Oldenburg bereits vor den Alliierten kapituliert hatte, wollten die Nazis und Militärs Jever verteidigen.

Zwei nahezu identische Gedenktafeln erinnern daran am Concerthaus am Alten Markt und an der Schlossgartenmauer vor dem linken Torhäuschen. Eine dritte Tafel steht in den Wallanlagen hinter der Tourist-Info.

Der Volksauflauf auf dem Alten Markt drohte damals zu eskalieren: Als NSDAP-Kreisleiter Hans Flügel Durchhalteparolen deklamierte, begehrte die kriegsmüde Bevölkerung auf und entwaffnete ihn. „Wir haben dann schließlich getan, was wir konnten, um die Verantwortlichen von diesem Irrsinn abzuhalten, als es nichts nützte, haben wir eine gewaltige Protestkundgebung auf dem Marktplatz veranstaltet, die Hauptnazis verprügelt und aufs deutlichste erklärt, dass wir uns einer Verteidigung unserer Stadt widersetzen würden.“ So erinnerte sich 1946 in einem Brief ein Mann, der in Jever so gut wie vergessen ist: Christel Matthias Schröder (geb. 1915 in Elsfleth, gest. 1996 in Bremen) war von 1936 bis 1951 Pastor in Jever.