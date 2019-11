Jever Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers hat zum Auftakt der Sammelwoche des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge die Bürger dazu aufgerufen, sich der millionenfachen Toten der Kriege zu erinnern und die Bürger zugleich eingeladen, an der Gedenkstunde am Volkstrauertag an der Gedenkstätte am Schlossplatz teilzunehmen und den Willen zu bezeugen, für Frieden, Toleranz und Menschenwürde einzustehen. Die Gedenkveranstaltung am Sonntag, 17. November, beginnt um 11.15 Uhr.

Der Volksbund unterhält in fast gut 50 Ländern 842 Kriegsgräberstätten mit zwei Millionen Gräbern. In Osteuropa kommen seit der politischen Wende jedes Jahr neue Friedhöfe hinzu. Mehr als zwei Millionen deutsche Soldaten sind noch nicht geborgen, sind namenlos begraben oder gelten als vermisst. Der Volksbund bemüht sich darum, dieses Werk für die Angehörigen und für unser Land zu leisten. Dafür haben nun wieder die Haus- und Straßensammlungen begonnen.

In dieser Woche werden den Bürgern wieder die freiwilligen Sammlerinnen und Sammler des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge begegnen. Im Jeverland übernehmen die Sammlung in den Straßen und Wohngebieten sowie den gut frequentierten Plätzen wie auf den Wochenmärkten oder Supermärkten einmal mehr die Soldaten des Objektschutzregiments der Luftwaffe „Friesland“. 220 bis 250 Soldaten haben sich für diese Aufgabe gemeldet.

Die Sammler in Uniform bitten die Bürger um ihren Beitrag, weil der Volksbund seine Arbeit zu mehr als 90 Prozent aus Spenden bestreitet. „Jeder Einzelne, der diese Sammlung unterstützt, leistet damit einen Dienst für Frieden und Versöhnung in der Welt“, so Albers. Denn mit dem Schutz der Gräber wird die Menschenwürde jener geachtet, die Opfer von Krieg und Gewalt wurden.