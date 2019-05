Jever Digitalisierung und Breitbandausbau, Bildung, Klima und Naturschutz – Frieslands Landrat Sven Ambrosy will bis 2026 weiter daran arbeiten, dass sich der Landkreis wirtschaftlich und kulturell entfaltet. Mit knapp 79 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 59,5 Prozent hat er für seine dritte Amtszeit nochmals Rückenwind von den Wählern erhalten.

„Nach 16 Jahren so ein Ergebnis – toll“, freute er sich bei der Wahlparty mit seinen Parteifreunden in Jever. Das sei zu erreichen, indem man halte, was man zusage und bei den Bürgerinnen und Bürgern sei, sagte er.

Auch seinem Herausforderer Sebastian Schroeter von „die PARTEI“ zollte er Anerkennung: „Mit seinen 21 Prozent sollte er nun aber Bundesvorsitzender werden“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

Der Landrat erklärte das Abschneiden von „die PARTEI“ damit, dass es immer Unzufriedene gebe. „Und ihnen hat Schroeter eine demokratische Alternative geboten“, sagte er.

Schroeter strebt nun nicht nach Ämtern in Bund und Land: Er will den Kreisverband Friesland weiter aufbauen – gegründet hatte er sich erst im Dezember 2018 – und bei den Kommunalwahlen Sitze in Kreistag, Stadt- und Gemeinderäten holen.

Wahlergebnisse vom 26. Mai unter www.nwzonline.de/direktwahl