Jever Viele Jeveraner machen sich Gedanken über die Große Wasserpfortstraße: Wie berichtet, hat die Stadtverwaltung wegen der Leerstände in der Fußgängerzone und wegen oft rücksichtsloser Radfahrer zur Diskussion gestellt, dort eine verkehrsberuhigte Zone einzurichten. Dann wären wie auf dem Kirchplatz Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeuge gleichberechtigt und müssten aufeinander Rücksicht nehmen. Zugleich würde dann für Kraftfahrzeuge, aber auch für Radfahrer Schrittgeschwindigkeit gelten.

Aus der Politik wurden dagegen Stimmen laut, die sowohl den Kirchplatz als auch die gesamte Altstadt autofrei machen wollen.

Dipl.-Ing. Horst Walcezek, der sich schon immer in die Verkehrsplanungen in Jever einbringt, sieht einen wichtigen Aspekt in der Debatte unberücksichtigt: „Vergleicht man die Neue Straße mit der Wasserpfortstraße, fällt auf, dass diese sich baulich grundlegend voneinander unterscheiden: Die Neue Straße eine Verkehrsfläche von der einen Gebäudefront zur anderen, die Wasserpfortstraße eingeengt zwischen zwei baulich hervorgehobenen Rinnen auf die Hälfte der zur Verfügung stehenden Breite.“

Die Einengung wird noch durch Werbeplakate, Blumenkübel, Spielgeräte, Fahrradständer und Straßenlaternen betont, beobachtet Waleczek. „Damit spielt sich auf der Großen Wasserpfortstraße der Verkehr von Fußgängern und Radfahrern auf dem nur ca. 3 Meter breiten Streifen ab.“

Wenn dieser Streifen von den Fußgängern in Anspruch genommen wird – „man bleibt auch schon mal in der Mitte stehen, um ein Wort mit dem Bekannten zu wechseln“ – muss sich der Radfahrer zwangsläufig durchwurschteln, so Waleczek. „Das wird dann von den Fußgängern als störend empfunden.“ Doch dass es auch umgekehrt der Fall ist, werde in der Debatte leider ausgeblendet. „Ein Miteinander funktioniert aber nur, wenn sich alle gleichermaßen rücksichtsvoll und zurückhaltend begegnen.“

Statt die Fußgängerzone für den Autoverkehr zu öffnen, sollte statt Waleczeks Ansicht die Ursache beseitigt und mehr Platz geschaffen werden: Der Verkehrsraum kann optisch aufgeweitet werden, indem das Granitpflaster der Rinnen aufgenommen und durch Klinker ohne längsverlaufenden Absatz ersetzt wird, sagt Waleczek.

„Zugegeben, das kostet eine Menge Geld. Wenn man das aber nicht ausgeben möchte, weil unverhältnismäßig, dann sollte man die Situation belassen, wie sie ist. An alle Verkehrsteilnehmer auf mehr gegenseitige Rücksichtnahme statt Rechthaberei zu appellieren, bliebe davon unberührt.“

Zudem könnten Wege zum Radfahren um die Wasserpfortstraße herum angeboten werden.