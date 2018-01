Jever Es war der ausdrückliche Wunsch von Schortens‘ Bürgermeister Gerhard Böhling, wieder einmal eine öffentliche Verabschiedung eines Kontingents der Objektschützer vor dem Bürgerhaus stattfinden zu lassen. „Es gibt bei uns nicht nur ein freundliches Desinteresse an der Bundeswehr wie in anderen Standorten, sondern bei uns herrscht ein gelebtes Miteinander.“ So lautete seine Begründung in seinem Grußwort vor zahlreichen Vertreten der Kommunen der Region und der Luftwaffe.

50 Soldatinnen und Soldaten werden im Rahmen der UN-Mission „Minusma“ ein in Mali eingesetztes Kontingent ablösen und für eine Zeit Dienst in der wohl zurzeit gefährlichsten Region der Welt tun. 90 Ehrengäste und etwa 250 Angehörige der Soldaten und Bürger sahen dem öffentlichen Appell zu.

Oberst Oliver Walter, Kommandeur des Objektschutzregiments wertete die öffentliche Verabschiedung ebenfalls als Zeichen besonderer Verbundenheit zwischen Stadt und Soldaten.

Nach einem Militärputsch im Jahr 2012 ist Mali so destabilisiert, dass es aus eigener Kraft keine Sicherheit für seine Bürger herstellen kann. Deshalb ist die internationale Gemeinschaft im Land präsent, um den Staat zu stabilisieren und den Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten.

Damit leistet die Bundeswehr gleichzeitig einen Beitrag, dass die Menschen in ihrem Land bleiben können und dort ein sicheres und menschenwürdiges Leben führen können. Das hob Brigadegeneral Michael Gschoßmann in seiner Ansprache vor den Soldaten hervor. Zuversichtlich zeigte er sich, dass die Soldaten auch diesen Einsatz wie viele vorherige auch „mit Bravour bewältigen werden.“

Gleichzeitig ermahnte er die Soldaten: „Verfallen Sie nicht in Routine, unterschätzen Sie zu keiner Zeit die Gefahren des Einsatzes und handeln Sie, auch im Wissen um ihr hervorragendes Können, stets umsichtig.“ Auch den Angehörigen sprach er Mut in dieser schwierigen Situation zu. Sie dürfen mit der Unterstützung durch die Familienbetreuungsstelle und der Institutionen der Bundeswehr rechnen.

Immer wieder ein emotionaler Moment ist, wenn dann die Soldaten einzeln und mit Handschlag und dem inzwischen schon traditionellen kleinen „Schutzengel“ persönlich verabschiedet werden.