Jever Die Ökumene Jever und der Arbeitskreis Gröschler-Haus halten an diesem Samstag, 12. Oktober, um 18.15 Uhr an der Gedenktafel für die Synagoge Jevers am Gebäude Große Wasserpfortstraße 19 eine Mahnwache ab: „Mit der Mahnwache wollen wir unserem Entsetzen und unserer Trauer über den furchtbaren Anschlag am Mittwoch vor der Synagoge Halle Ausdruck verleihen. Was dort geschehen ist, hat sich lange angebahnt und sollte allen Bürgern unseres Landes als Weckruf gelten“, betont Volker Landig vom Arbeitskreis.

Alle Bürger Jevers sind eingeladen, durch ihre Teilnahme ein Zeichen zu setzen. Die Glocken der Stadtkirche und der St. Marienkirche läuten ab 18.15 Uhr.

In St. Marien beginnt zuvor um 17.30 Uhr ein Gedenk- und Fürbittgottesdienst für die Opfer von Halle und für das jüdische Volk. In der Hl. Messe wird Volker Landig ein Wort an die Gemeinde richten.